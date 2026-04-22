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Tópicos: País | Policial | Robos

San Miguel: Familia sufrió violento asalto a su domicilio

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Delincuentes protagonizaron un violento asalto a una vivienda particular ubicada en la esquina de Fernando Lazcano con José Joaquín Prieto, en la capitalina comuna de San Miguel.

Según información policial, los delincuentes ingresaron a la fuerza al domicilio, donde maniataron a las víctimas -dos adultos y una menor de edad- y sustrajeron especies de valor.

Los antisociales derribaron el portón de la casa para huir, y actualmente son buscados por equipos especializados de Carabineros.

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