San Miguel: Familia sufrió violento asalto a su domicilio

Delincuentes protagonizaron un violento asalto a una vivienda particular ubicada en la esquina de Fernando Lazcano con José Joaquín Prieto, en la capitalina comuna de San Miguel.

Según información policial, los delincuentes ingresaron a la fuerza al domicilio, donde maniataron a las víctimas -dos adultos y una menor de edad- y sustrajeron especies de valor.

Los antisociales derribaron el portón de la casa para huir, y actualmente son buscados por equipos especializados de Carabineros.