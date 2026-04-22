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Tópicos: País | Salud | Hospitales

Contraloría: Hospital Sótero del Río firmó millonario contrato con empresa de uno de sus médicos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ente detectó irregularidades en un acuerdo por más de 680 millones de pesos.

Aunque se declaró que el facultativo tenía solo el 8% de participación, este era el dueño del 98% de la matriz controladora.

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La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario y una fiscalización en el Hospital Dr. Sótero del Río tras detectar irregularidades en un contrato de servicios traumatológicos por 680.271.966 pesos.

El acuerdo fue suscrito con una empresa cuyo beneficiario final es un médico del mismo recinto asistencial, detalló el ente fiscalizador en un comunicado

La auditoría reveló que el hospital contrató a la sociedad TRAUMAHARD Ltda. bajo el argumento de que el funcionario tenía una participación minoritaria del 8%. Sin embargo, la CGR determinó que el 92% restante pertenece a otra sociedad donde el mismo facultativo posee el 98% de la propiedad.

El organismo advirtió que este vínculo infringe la Ley N°19.886, que prohíbe a organismos del Estado contratar a su propio personal o a sociedades donde estos sean beneficiarios finales.

La CGR señaló que "la resolución que aprobó el contrato no está debidamente fundada como lo exige la ley" y, además, acusó que se ocultó la participación real del médico, lo que "afecta la integridad, transparencia y confidencialidad del proceso".

"Por estas razones, la Contraloría iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas", concluyó el comunicado. 

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