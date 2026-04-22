Kast al presentar proyecto de reconstrucción: Se han recogido inquietudes de todos

El Presidente José Antonio Kast firmó este miércoles el anunciado proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, que será ingresado hoy en la Cámara de Diputados, y destacó que en la fase previa a su presentación se recogieron inquietudes presentadas por todos los partidos con los que dialogó el Gobierno.

Desde el Salón Montt Varas de La Moneda, el Mandatario señaló que "si bien es un proyecto importante para nuestro Gobierno, es mucho más relevante para el futuro de nuestra nación. De aprobarse, puede marcar un antes y un después en el desarrollo de nuestra patria".

"Muchos pensaban que el Estado, por sí mismo, podía generar riquezas sin considerar que sin la complementación del mundo privado y de los emprendedores, eso es prácticamente imposible", complementó.

El jefe de Estado apuntó a que "muchos se esforzaron por aumentar las restricciones y regulaciones, y finalmente muchos legislaron solo mirando las encuestas, el aplauso fácil, que se va rápidamente cuando constatamos la realidad de hoy en día, resultado que se refleja en las cifras de empleo y más deudas".

"¿Quiénes ganan con este proyecto? los jóvenes que no tienen trabajo; y las familias que quieren adquirir su primera vivienda, esa primera vivienda que, por décadas, fue el sueño de cada chileno", aseguró.

Kast enfatizó que se han realizado "estudios serios para presentar este proyecto y se han recogido las inquietudes de distintos sectores, que se han visto plasmadas en este proyecto y en discusiones y proyectos que vendrán hacia adelante".

En esa línea, recordó: "Hace años, el expresidente Ricardo Lagos dijo la siguiente frase: 'La tarea número uno es crecer, todo lo demás es música'. Esa frase hoy día me gustaría complementarla y decir: 'La tarea número uno es generar empleo, el resto es música'. En este proyecto se plantea un crecimiento, se plantean las fórmulas de cómo crecer y eso va a redundar en mayor cantidad de empleo".

Quiroz y Poduje apuntan a acelerar tramitación

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, subrayó que "necesitamos con urgencia en el Biobío y Ñuble es poder reconstruir las casas. Los recursos regulares del Ministerio de Vivienda se están acabando, se van a terminar".

"Lo que quiero pedir es que este proyecto sea visto con una mirada republicana, como ha sido la historia de Chile los proyectos de reconstrucción, que siempre traen un paquete de medidas complementarias a la reconstrucción en sí misma", añadió.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que "este proyecto lo que hace, desde el punto de vista económico, es devolver a Chile la competitividad necesaria para que vuelva la inversión".

"Con más inversión hay crecimiento, y con más crecimiento hay empleo, y con más empleo hay bienestar, esa es la cadena causal. Estamos tremendamente optimistas y con mucha esperanza de que vamos a sacar a nuestro país adelante y recuperar ese pleno empleo", aseveró.

Conversaciones con el PDG

El Gobierno también anunció la presentación de un proyecto paralelo para patrocinar parte de sus propuestas incluidas en la megarreforma.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, sostendrá una reunión clave con la bancada del Partido de la Gente (PDG) para discutir indicaciones como reducir el precio de los medicamentos, focalizado en los adultos mayores.

Asimismo, se evalúa la implementación de un "bolsillo electrónico", una herramienta propuesta por el senador Matías Walker (Demócratas) para canalizar ayudas económicas de manera directa.