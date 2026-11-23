En menos de tres minutos, guardias municipales de San Miguel capturaron a dos de tres delincuentes que este lunes asaltaron un local comercial de la cadena Oxxo ubicado en Gran Avenida, a metros de la estación de Metro Departamental, donde amenazaron de muerte a trabajadores como a clientes.

"Gracias a la oportuna denuncia de un vecino al número 1456, recibimos la alerta de un robo con intimidación en un local comercial de Gran Avenida, lo que permitió a nuestros inspectores municipales identificar rápidamente a los involucrados y detener a dos de los tres delincuentes mientras huían del lugar" a través del tren subterráneo, relató la alcaldesa Carol Bown (UDI).

"Asimismo, nuestros equipos lograron recuperar parte de las especies sustraídas y contener a los trabajadores afectados. Este caso demuestra la importancia de la denuncia ciudadana a nuestro canal de emergencias, para poder detener en flagrancia (a los malhechores). En San Miguel no vamos a darle espacio a los delincuentes. Seguiremos reforzando los patrullajes preventivos para entregar mayor seguridad y tranquilidad a quienes viven y transitan por el barrio", agregó la exsubsecretaria de Carabineros.