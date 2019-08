Sujetos armados asaltaron la Óptica Popular de Cerro Navia

Dos sujetos, de alrededor de 25 años, asaltaron ayer viernes la Óptica Popular de Cerro Navia ubicada en la intersección de las calles Salvador Gutiérrez con Huelén.

Los sujetos intimidaron con armas de fuego a los funcionarios y guardia que estaban en el recinto y robaron 800 mil pesos. La Policía Municipal fue la primera en llegar al lugar, precedida por Carabineros.

Ante el robo, el alcalde Mauro Tamayo llamó al Gobierno a hacerse cargo del "abandono de la comuna en materia de seguridad".

"Hay un abandono por parte de Carabineros de Chile. Tenemos una muy baja dotación de carabineros en la comuna, solo 125 para más de 130 mil habitantes. Han aumentado significativamente los robos violentos", señaló Tamayo.

La autoridad comunal agregó que "uno pide más carabineros y no pasa nada. Es inaceptable. Este gobierno perdió la batalla contra la delincuencia. No tiene ninguna estrategia. Por nuestra parte hemos implementado nuestra policía municipal, pero no damos abasto, por eso hacemos el llamado al Director de Carabineros a que se haga cago de la dramática situación de las comunas como la nuestra".

La óptica Popular no tiene fines de lucro, por lo que el monto sustraído son los recursos con que se paga a los proveedores. En este contexto, para no poner en riesgo la elaboración de los lentes, La Corporación de Salud repondrá los recursos.