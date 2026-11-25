Funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública de Temuco detuvieron en flagrancia, al interior de una cafetería ubicada en calle Bulnes, a dos sujetos que intimidaron con un arma a una persona para sustraer su mochila en la que llevaba 6 millones de pesos que había retirado desde un banco.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, informó que los guardias municipales intervinieron en el lugar al percatarse del robo: "Ante eso, estos delincuentes amenazaron con armas blancas a nuestros funcionarios municipales, quienes lograron reducirlos y entregarlos a Carabineros", detalló.

"Se presume que esta mochila llevaba una cuantiosa suma de dinero que un ciudadano había retirado horas antes en un banco del centro de la ciudad. Lo importante es que el accionar de los funcionarios públicos fue raudo, oportuno", subrayó el jefe comunal, que agregó que los antecedentes del hecho fueron entregados a los tribunales de Justicia.