Tres detenidos por robo a vivienda en Providencia: Dueño los descubrió por cámara

Tres sujetos fueron detenidos este sábado por el robo a una vivienda ubicada en Avenida Brown Norte, en la capitalina comuna de Providencia, luego de ser descubiertos por el propietario a través de un sistema de cámaras de seguridad.

"Señaló que mantenía en su domicilio a unos sujetos que ingresaron con la finalidad de sustraer diferentes especies. No había personas al interior del inmueble y, a la llegada de personal policial y municipal, los sujetos se dieron a la fuga", detalló el capitán Felipe Ulloa de Carabineros.

El oficial de ronda de la Prefectura Oriente detalló que los sospechosos -a los que se les incautó un arma- fueron detenidos luego de provocar un accidente durante el escape, y que se recuperó la totalidad de las especies sustraídas.