"Turbazo" en Vitacura: Cuatro mujeres robaron farmacia y mordieron a guardia de seguridad

Un violento asalto se registró la noche del martes en una sucursal de Farmacias Cruz Verde ubicada en Avenida Vitacura, en la comuna homónima, cuando un grupo de al menos cuatro mujeres ingresó utilizando el método del "turbazo".

El incidente escaló rápidamente, ya que las delincuentes, al ser sorprendidas, agredieron brutalmente al guardia de seguridad que intentó frustrar el ilícito, logrando escapar con la mercancía.

El asalto se desató cuando las mujeres, a rostro descubierto, ingresaron al local y se dirigieron inmediatamente a los stands de perfumes y cosméticos, procediendo a introducir las especies dentro de su vestimenta y carteras.

"Al advertir dicha situación, el personal de seguridad de la farmacia cierra el acceso a la misma, motivo por el cual estas mujeres proceden a agredirlo con golpes de puño.Posteriormente, una de ellas le muerde el antebrazo izquierdo, motivo por el cual esta persona suelta las puertas y estas cuatro mujeres logran huir con distintas especies, las cuales aún no tienen un avalúo", detalló el capitán Arturo Alvarado, de la Prefectura Santiago Andes .

Finalmente, las cuatro mujeres fueron auxiliadas por un hombre que las esperaba en un vehículo, en el que escaparon con distintas especies.

Carabineros se encuentra realizando las diligencias para dar con el paradero de las asaltantes.