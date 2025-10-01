Violenta "encerrona" a la entrada de un colegio en Conchalí terminó en grave choque

Una violenta secuencia de delitos que comenzó como un intento de "encerrona" a las puertas de un colegio en la comuna capitalina de Conchalí culminó en una grave colisión y la huida a pie de los delincuentes.

El incidente se registró esta mañana y se concentró en la Avenida Los Zapadores, donde un grupo de antisociales, que huía tras un asalto frustrado, terminó impactando a un motorista y a la conductora de un vehículo.

El incidente se inició a solo dos kilómetros del lugar del choque, cuando los sujetos intentaron robar el vehículo de un adulto mayor que se encontraba dejando a su nieta en un colegio.

Los delincuentes golpearon a la víctima en la cabeza con la empuñadura de sus armas. Sin embargo, el robo no se concretó, ya que el hombre logró desprenderse de las llaves, frustrando el ilícito.

Tras el intento fallido, los sujetos huyeron a toda velocidad en su vehículo hacia Los Zapadores, donde impactaron a un motociclista, quien resultó con lesiones de extrema gravedad, incluyendo una fractura expuesta. Una conductora de un vehículo particular también se vio afectada por la colisión.

Luego del choque, los delincuentes abandonaron el vehículo siniestrado y huyeron a pie por la calle Víctor González. Hasta ahora, no hay personas detenidas.

A este caso se sumó otro violento asalto ocurrido a pocas cuadras de donde se produjo el primero: con la misma modalidad, una mujer que iba en compañía de su hija, luego de una reunión de apoderados, sufrió el robo de su auto. Las autoridades investigan si ambos delitos están relacionados.