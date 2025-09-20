Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Violento asalto a un domicilio en Peñalolén: Delincuentes huyeron con el auto familiar

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El robo ocurrió en Avenida El Valle, donde el propietario fue agredido con un objeto contundente por parte de los antisociales.

El hecho es indagado por el Labocar de Carabineros.

Un grupo de delincuentes protagonizó un violento asalto, la mañana de este sábado, a una vivienda ubicada en Avenida El Valle, en la capitalina comuna de Peñalolén, donde agredieron a los moradores, sustrajeron especies y huyeron a bordo del auto familiar.

"Alrededor de tres personas ingresaron por una vía no destinada al efecto, por escalamiento, intimidándola a ella (la residente) y al propietario del domicilio, al cual golpearon en la cabeza con un elemento contundente, apropiándose de diferentes especies desde el interior del domicilio, para después tomar el vehículo particular de esa persona y darse a la fuga en dirección desconocida", detalló el teniente Sebastián Yáñez de Carabineros.

"Ellos (los antisociales) se movilizaban en otro vehículo, del cual se está manteniendo una investigación, verificando los antecedentes de dicho vehículo; y abordaron también el otro vehículo, el del propietario, para darse a la fuga con estos dos vehículos en dirección desconocida", agregó el oficial de la 43a Comisaría de Peñalolén.

El dueño de casa fue trasladado hasta la Clínica Las Condes, donde se encuentra constatando lesiones.

Personal del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros se encuentra realizando peritajes en el lugar, puesto que el procedimiento aún se encuentra en desarrollo.

