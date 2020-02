Violento asalto y fuga en Quilicura: ladrones intimidaron a mujer y atropellaron a sus hijos

Dos jovenes resultaron heridos esta madrugada luego de ser atropellados por asaltantes que, momentos antes, habían robado violentamente a su madre en su casa de la comuna de Quilicura, en el sector norte de Santiago.

El hecho se registró en la Villa Los Cántaros, donde una una mujer fue intimidada, con armas de fuego, por dos delincuentes que ingresaron a su vivienda mientras estaba sola.

"Salgo al pasillo y ví a dos muchachos con pistolas. Uno de ellos me toma por el pelo, me lleva al pieza, me tira al suelo y me dice 'tírate hacia abajo y no mires, o te vamos a disparar', relató la víctima a Cooperativa.

Los ladrones robaron la billetera de la mujer, un teléfono celular y su automóvil, y huyeron a toda velocidad, derribando incluso la reja del inmueble.

Los tres hijos de la víctima, que habían salido unos 10 minutos antes del asalto de la casa, fueron alertados por los vecinos y, al tratar de interponerse en el camino de los delincuentes, dos de ellos fueron atropellados por los ladrones.

Ambos jóvenes están sólo con lesiones leves.

Los vecinos denuncian que personal de Carabineros llegó de manera tardía al sector tras el asalto y aseguran que los funcionarios les explicaron que una ínfima cantidad de efectivos para toda Quilicura, una comuna que posee más de 210.000 habitantes.

"La dotación acá deja mucho que desear y vamos a presentar, seguramente la próxima semana, una petición a Carabineros -no acá en Quilicura, sino que más arriba- para que nos puedan mandar más protección", dijo el presidente de la Junta de Vecinos de la Villa Los Cántaros.

Los responsables del asalto aún no han sido localizados.