Síguenos
País | Policial | Robos

Violento "turbazo": al menos 10 delincuentes disfrazados de PDI asaltaron hogar en Independencia

Publicado:
Redacción Cooperativa

Armados, irrumpieron por la fuerza en el domicilio, intimidaron a la familia y golpearon al dueño de casa.

La policía civil quedó a cargo de los peritajes para ubicar a la banda.

Violento
 ATON (referencial)
Un violento robo bajo la modalidad de "turbazo" afectó a una familia en la comuna capitalina de Independencia durante la madrugada de este viernes.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en la intersección de Ecuador y Reina María, donde un grupo de entre 10 y 20 individuos irrumpió con extrema violencia tras llegar al lugar en al menos cuatro vehículos.

Para facilitar su ingreso y confundir a las víctimas, los asaltantes vestían chaquetas azules similares a las utilizadas por la Policía de Investigaciones (PDI).

Una vez dentro del inmueble, los sujetos, que portaban armas de fuego, intimidaron al grupo familiar y golpearon al dueño de casa, exigiéndoles la entrega de dinero en efectivo y objetos de valor, para luego escapar con rumbo desconocido con diversas especies y una camioneta perteneciente a la familia.

El subcomisario Gabriel Valdés, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Sur, confirmó que la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte instruyó a su unidad para realizar las diligencias correspondientes.

"Ingresaron aproximadamente 10 sujetos, todos premunidos con armas de fuego, solicitando dinero y especies a este grupo familiar", señaló la autoridad policial.

Actualmente, la PDI se encuentra trabajando en el sitio del suceso y analizando cámaras de seguridad para identificar a los responsables, recuperar los bienes robados y esclarecer la dinámica de este masivo asalto.

De momento, no se han reportado personas detenidas.

