Polla Chilena se querelló contra plataformas de pago por lavado de activos y asociación criminal

Polla Chilena de Beneficencia presentó una querella criminal en contra de seis plataformas de pago por presuntos delitos de asociación criminal, operación ilegal de juegos de azar y lavado de activos, en el marco del funcionamiento de plataformas de apuestas online ilegales y su vínculo con proveedores de servicios de pago (PSP), acusadas de facilitar dichas operaciones.

El requerimiento de la empresa estatal busca que el Ministerio Público investigue "la eventual responsabilidad penal de personas naturales y jurídicas que, a través de distintos mecanismos, habrían permitido el funcionamiento de estas plataformas prohibidas por el ordenamiento jurídico chileno".

La compañía argumentó que los proveedores de servicios para el procesamiento de pagos se convierten en elementos esenciales para el funcionamiento de las casas de apuestas en línea. A través de dichos servicios es que las casas de apuestas canalizan los pagos que reciben y transfieren los montos a los respectivos ganadores, de manera que no pueden existir sin las plataformas de pago.

La querella se apunta específicamente contra los representantes legales de las firmas ALPS, Nuvei, Pronto Pago, Kushki, PagaDoor y Khipu.

"Decidimos presentar esta acción penal en contra de las procesadoras de pago, pues son personas naturales o jurídicas que están constituidas en Chile, que son facilitadoras, cómplices, autores, encubridores de esta actividad ilegal en nuestro país. Fue declarada admisible el día de ayer", explicó Macarena Carvallo, presidenta del directorio de Polla Chilena de Beneficencia.

"Para nosotros es una cuestión muy importante, pues estamos confiados en que la justicia y el Ministerio Público investigarán los delitos que nosotros estamos denunciando en esta querella", agregó la representante.

Carvallo señaló también que el funcionamiento de las casas de apuestas online requiere de sistemas de pago que les permita viabilizar su giro comercial -por medio del empleo de tarjetas de débito o crédito obtenidas de alguna entidad financiera bancaria- y operar a través de los denominados PSP, para así mover flujos de dinero desde y hacia Chile.

En ese sentido, apuntó a la importancia de indagar bajo qué esquema se realiza dicha actividad con negocios considerados ilegales y si los dineros involucrados provienen de delitos como el lavado de activos o si éstos financian actividades del crimen organizado.

"Perseguir a los sitios de apuesta ha sido poco efectivo"

La nueva querella de Polla Chilena de Beneficencia se suma a su anterior requerimiento interpuesto contra empresas proveedoras de internet para dar de baja a los sitios web de las casas de apuestas online. Sin embargo, dicha táctica ha resultado ineficiente, puesto que los sitios suelen modificar rápidamente sus direcciones para evadir la restricción.

Leandro Gómez, director ejecutivo de Lex Technologies, aseguró que atacar el sistema financiero es mucho más letal para el negocio ilegal: "Estas plataformas operan, en muchos casos, desde el extranjero, utilizan estructuras societarias en distintas jurisdicciones y servicios de hosting distribuidos en la nube desde cualquier punto del mundo. Atacar solo el dominio es como cerrar una puerta que se vuelve a abrir al día siguiente", puntualizó.

"Desde la mirada más estratégica, perseguir a los procesadores de pago puede ser un impacto mayor, porque el corazón del modelo no es el sitio, sino el flujo de dinero. Si se limita el acceso al sistema financiero local, se afecta directamente la operación, independientemente de cuántas veces cambie el dominio", complementó el experto.

En tanto, el abogado tributario de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos, planteó que se requiere alguna norma específica para que el Servicio de Impuestos Internos (SII) pueda responsabilizar a los procesadores de pago por los tributos generados por la actividad de los casinos, dado que ellos solo actúan como intermediarios y no como los ejecutores de la apuesta.