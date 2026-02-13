Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Violento "turbazo" en Independencia: 10 delincuentes asaltan hogar y roban camioneta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Armados, irrumpieron por la fuerza en el domicilio e intimidaron a la familia.

La PDI quedó a cargo de los peritajes para ubicar a la banda.

Violento
 ATON (referencial)
Un grupo de al menos 10 delincuentes armados protagonizó un violento robo con intimidación en un domicilio ubicado en la intersección de Ecuador con Reina María, en la comuna capitalina de Independencia.

Los sujetos ingresaron por la fuerza exigiendo dinero en efectivo y especies de valor.

Tras amenazar a la familia, los asaltantes huyeron del lugar con diversos artículos y una camioneta de las víctimas.

La Brigada de Robos Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) tomó el caso, realizando peritajes en el sitio del suceso para identificar a la banda y recuperar los bienes sustraídos.

