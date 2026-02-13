Diego Rubio: "En un momento quise venir a Colo Colo, pero no se dio"

El delantero chileno Diego Rubio regresó a nuestro país en Deportes La Serena, desde Austin FC de Estados Unidos. y tras su rápido debut en los granates abordó su fichaje junto a las pasadas vinculaciones con Colo Colo en anteriores mercados de pases.

El ariete conversó con el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, en el cual explicó los motivos sobre por qué no retornó al Cacique.

"Soné en Colo Colo, solo fueron rumores. La verdad es que quería quedarme en la MLS, pero se dio esta oportunidad (en La Serena). Me llamaron Francisco Bozán y Felipe Gutiérrez. Jugué con él y sé lo apasionado que es por el fútbol. Ya pasó el caos del viaje y de reacomodar a la familia y a los niños. Ahora estamos más tranquilos", sostuvo el ariete nacional.

Sobre su frustrado retorno al conjunto albo, sostuvo: "Yo en un momento quise venir y lo dejé claro, pero no se dio. Así es el fútbol. Es medio cliché, pero es así. Ahora hay tantos jugadores, cada DT tiene su preferencia y se respeta. No se dio y listo, ya está".

"Yo vengo a algo claro: Jugar, competir y buscar lo mejor para Serena, eso es. Vengo con esa mentalidad; después de tanto tiempo (fuera), quiero competir", expresó.

Rubio además adelantó lo que será el clásico ante Coquimbo Unido, este sábado 14 de febrero a las 12:00 horas: "Partido importantísimo. En todos lados se juegan clásicos. Hemos estado toda la semana pensando (en el partido) y hay que darle con todo".

"Sabemos lo bien que viene Coquimbo, lo agresivo que son, y lo mínimo que tenemos que hacer es igualar su intensidad", complementó.