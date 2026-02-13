Ximena Ossandón a Kast: La necesidad de Sala Cuna Universal es una súper emergencia

La diputada Ximena Ossandón (RN) abordó este viernes a compleja tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal e hizo un llamado al Presidente electo, José Antonio Kast, para que éste sea una prioridad durante su futura Administración.

La iniciativa se ha convertido en uno de los principales focos de debate político en el Congreso, en medio de un complejo y dilatado proceso de tramitación -que se ha extendido por más de cuatro años- y que hoy enfrenta serias dificultades para avanzar antes del término del mandato del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Ossandón afirmó que la iniciativa "tiene mucho que ver con el 'Gobierno de Emergencia' (de José Antonio Kast) en el sentido de que estamos hablando de una reactivación económica que tiene nombre, en este minuto, de mujer".

"Este es un tremendo proyecto de una gran envergadura, va a tener un gran impacto social, sobre todo en la vida de las mujeres, la vida laboral de la mujer. Hoy día tenemos que hacer todos los esfuerzos para que -el día de mañana- la mujer pueda recuperar el tema del trabajo y cambiemos, incluso, el tema de la natalidad", complementó.

"Yo creo que (la Sala Cuna Universal) es una súper emergencia, es un tema que tenemos que tratar porque las mujeres tienen todo el derecho. Después de la pandemia retrocedimos muchos puntos que no se han recuperado", puntualizó la legisladora RN.

El nudo financiero: "No es llegar y promulgar"

Pese a su decidido respaldo, Ossandón fue cauta respecto al estado actual de la propuesta, reconociendo que aún existen cabos sueltos que el nuevo Ejecutivo deberá resolver mediante indicaciones o una ley sustitutiva.

"Por eso es que hago ese llamado al Presidente Kast, que si considera que (el proyecto) no está bien, existe la posibilidad de poner alguna indicación sustitutiva porque, en eso hay que ser justo, a este proyecto todavía le faltan ciertas cosas. No es llegar y promulgar y dejar a medio hacer, porque es importante que el 100% esté lo más cercano a lo perfecto", aseveró la parlamentaria.

En ese sentido, la diputada enfatizó que la Sala Cuna Universal "es una demanda tan fuerte que es imposible oponerse; una persona que tenga un mínimo de calle o experiencia personal se da cuenta que este es un temazo. No creo que ni de derecha ni de izquierda se opongan a que sigamos avanzando en este proyecto, dada la gran envergadura y el impacto social que va a tener".

"Seguir con el Jardín Universal"

Finalmente, Ossandón planteó que, una vez aprobado el proyecto, la discusión no debe agotarse sólo en la Sala Cuna: "Esto es una cosa muy grande, pero con mucho impacto social y se tiene que hacer de muy buena forma. Creo que de Sala Cuna Universal nos vamos al Jardín Universal, porque no sacas nada con que te pasen el niño al cumplir los dos años", aseguró.

"Es toda la cadena educativa completa hasta que termina el colegio", concluyó la legisladora.