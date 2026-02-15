Dos adultos y un adolescente son acusados de secuestrar y torturar a un hombre en su propia casa

Un hombre, una mujer y un adolescente fueron detenidos por su presunta participación en un secuestro ocurrido el 11 de agosto del año pasado en la Región Metropolitana.

El grupo es acusado de haber ingresado a la fuerza al domicilio de otro sujeto en la comuna de La Granja, y de haberlo retenido en el mismo lugar por alrededor de una hora, sometido a golpes y a torturas. Pasado ese tiempo, lo liberaron herido en una zanja del La Pintana.

Los imputados culpaban a la víctima por haber robado en una vivienda del sector, y decidieron "tomar la justicia en sus propias manos", de acuerdo con la investigación.

El fiscal Rodrigo Chinchón, de la Fiscalía Metropolitana Sur, explicó que los tres detenidos fueron formalizados por secuestro, ya que juntos, "en contra de la voluntad de la víctima, la trasladaron mediante violencia a un inmueble, y posteriormente a la vía pública, tras ser agredida".

Tras la presentación de cargos, los dos adultos fueron enviados a prisión preventiva, mientras que la situación del adolescente quedó pendiente y será resuelta por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Las tres detenciones fueron realizadas por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestro de la PDI, que en el mismo operativo incautó teléfonos celulares y un arma de fuego con el número de serie borrado.