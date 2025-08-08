Fiscalía confirmó liberación de empresario secuestrado en Quilicura

El Ministerio Público confirmó este viernes por la madrugada la liberación del empresario Rodrigo Cantergiani, que había sido secuestrado ayer en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

"A partir de la labor coordinada del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana, Fiscalía de Chile y OS9 de Carabineros de Chile se informa que fue liberada sin lesiones la víctima del secuestro denunciado ayer en la comuna de Quilicura", comunicó en redes sociales.

Según la información preliminar, Cantergiani fue encontrado en Puente Alto, donde fue abandonado por sus captores.

A partir de la labor coordinada de @ECOH_FiscaliaRM @FiscaliadeChile y OS9 de @Carabdechile se informa que fue liberada sin lesiones la víctima del secuestro denunciado ayer en la comuna de Quilicura pic.twitter.com/P5sJY2CExt — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) August 8, 2025

Cantergiani, exdueño de Audax Italiano y destacado empresario de plásticos y manufactura con la empresa Ceroplas, fue abordado justamente afuera de las dependencias de esa compañía por al menos tres sujetos -uno de ellos armado-, quienes lo subieron a la fuerza a un vehículo tipo SUV de color blanco, según denunciaron sus cercanos a Carabineros.

Un trabajador externo que presenció el rapto, que se produjo alrededor de las 10.00 horas, dijo creer que "lo venían siguiendo de antes. Si fuera un robo de vehículo solamente, pudo haber salido y espantarlos, pero sacaron un arma, apuntaron a la persona y se la llevaron".

Aunque no se conocen mayores detalles, dada la reserva de la causa, ha trascendido que los captores pidieron el pago de cerca de 300 millones de pesos para su liberación. Hasta el momento se desconoce si se pagó el rescate o si hubo algún tipo de negociación para su liberación.

Las autoridades han indicado que, por ahora, no entregarán más detalles sobre la investigación.

El empresario liberado fue trasladado primero a la 38ª Comisaría de Puente Alto y posteriormente al departamento del OS9 de Carabineros en el centro de Santiago para prestar declaración.

Consultado respecto al despliegue policial, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, manifestó ayer: "Por la situación y las características de este tipo de denuncias, la autoridad no se refiere a ellas públicamente".

"Una vez que se formulan, las investigaciones se realizan, y las autoridades no realizan comentarios. Ni directa ni oblicuamente me voy a referir a una denuncia que es objeto de investigación en este momento", zanjó.