"Soy buen actor": Tiktoker imputado por amenazas a embajador de EE.UU. buscaba aumentar seguidores

Mauricio Castillo, el sujeto que quedó bajo arresto domiciliario total tras proferir amenazas en contra del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, justificó su actuar asegurando que solo buscaba generar visitas y "hacer más contenido" en redes sociales, argumentando que es un "buen actor".

De acuerdo con los antecedentes de la indagatoria, el imputado llamó por teléfono a la delegación de Washington asegurando falsamente que la esposa del diplomático había fallecido y que el cadáver se encontraba junto a él.

El fiscal Rodrigo Varela detalló que el imputado transmitía estas llamadas a través de TikTok e Instagram, plataformas que también utilizaba para subir registros amedrentando a distintos servicios públicos.

La defensa del imputado: "No dije que la iba a matar"

Tras salir de la audiencia de formalización, Castillo conversó con T13 y desestimó que sus declaraciones configuren el delito de amenaza, reduciendo el hecho a una simple entrega de información falsa.

"No he amenazado a nadie; dije cosas que no eran verdad. Por ejemplo, que la esposa del embajador estaba muerta a mi lado... No es una amenaza, porque yo no dije que la iba a matar; dije que estaba muerta a mi lado, que no estaba respirando y pregunté qué hacía", arguyó.

El sujeto aprovechó la instancia para manifestar su intención de enmendar la situación con el diplomático: "Le diría que no tengo problemas con él y me gustaría disculparme, porque él es una persona que está de paso (...) Quería contrastar llamando a los servicios de seguridad, Bomberos, Carabineros, etcétera".

Llamados falsos como "experimento social"

Durante la entrevista, el creador de contenido admitió que solía insultar de forma habitual a operadores de distintos servicios de emergencia que atendían sus pitanzas: "Sí (los agredía verbalmente), porque creo que se lo merecen también. Me contestaban mal, en comparación a cuando llamé por el embajador de EE.UU.".

Frente al cuestionamiento de que movilizaba recursos públicos basándose en falsas alarmas, Castillo se defendió con ironía: "¿Y cómo saben ellos que era ficticio? Si yo soy buen actor".

"Es para hacer más contenido, porque, si lo hago de forma seria, nadie me va a ver. Simplemente para eso. Para tener más visitas, lo reconozco", remarcó al defender la motivación detrás de sus pitanzas.

Por su parte, la madre del imputado también entregó declaraciones al medio, intentando respaldar la lógica de los polémicos videos. "Él dice que fue un experimento social: por qué a la gente acá en Chile, cuando llamaba el 133, se demora tanto en llegar Carabineros", señaló.

Junto a la medida cautelar de arresto domiciliario, el tribunal decretó un plazo de investigación de 90 días y la prohibición absoluta de acercarse al embajador y a la embajada.