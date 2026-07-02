Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago9.2°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Relaciones Exteriores | EE.UU.

Hombre fue detenido por amenazas contra el embajador de EE.UU. en Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

En su casa de Lo Barnechea la PDI halló un arma a fogueo y un dispositivo electrónico vinculado con los mensajes intimidatorios hacia Brandon Judd.

Identificado como Mauricio Castillo, enfrentará una primera audiencia de formalización este jueves.

Hombre fue detenido por amenazas contra el embajador de EE.UU. en Chile
 ATON (archivo)

La propia diplomacia norteamericana denunció los amedrentamientos contra su representante en Santiago.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre de 51 años, sospechoso de proferir amenazas contra el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, fue detenido el miércoles en su domicilio, en la comuna de Lo Barnechea.

El procedimiento de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI responde a una orden de entrada y registro emitida en base a una denuncia ingresada el 22 de junio por la propia diplomacia estadounidense, consignó Emol.

En tanto, La Tercera identificó al sujeto como Mauricio Castillo Guerra, y anticipa que enfrentará el control de detención y la formalización de cargos respectivos este jueves, instancia que llevará la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Durante el allanamiento a su casa, los detectives encontraron un arma a fogueo y drogas, así como un dispositivo electrónico que lo vincula con las amenazas recibidas por el embajador Judd.

Fuentes familiarizadas con el caso indicaron a La Tercera que, en primera instancia, Castillo será formalizado por los elementos hallados en su domicilio, y que las presuntas intimidaciones contra la autoridad serán materia de una audiencia posterior.

De momento, las circunstancias y motivos del supuesto amedrentamiento contra Judd se mantienen bajo reserva.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada