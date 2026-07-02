Hombre fue detenido por amenazas contra el embajador de EE.UU. en Chile

Un hombre de 51 años, sospechoso de proferir amenazas contra el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, fue detenido el miércoles en su domicilio, en la comuna de Lo Barnechea.

El procedimiento de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI responde a una orden de entrada y registro emitida en base a una denuncia ingresada el 22 de junio por la propia diplomacia estadounidense, consignó Emol.

En tanto, La Tercera identificó al sujeto como Mauricio Castillo Guerra, y anticipa que enfrentará el control de detención y la formalización de cargos respectivos este jueves, instancia que llevará la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Durante el allanamiento a su casa, los detectives encontraron un arma a fogueo y drogas, así como un dispositivo electrónico que lo vincula con las amenazas recibidas por el embajador Judd.

Fuentes familiarizadas con el caso indicaron a La Tercera que, en primera instancia, Castillo será formalizado por los elementos hallados en su domicilio, y que las presuntas intimidaciones contra la autoridad serán materia de una audiencia posterior.

De momento, las circunstancias y motivos del supuesto amedrentamiento contra Judd se mantienen bajo reserva.