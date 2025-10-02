Sujeto detenido por violencia intrafamiliar murió tras su aprehensión en La Serena

Un hombre chileno de 33 años murió mientras era detenido por Carabineros en un procedimento por violencia intrafamiliar en la comuna de La Serena (Región de Coquimbo).

Según información policial, el hecho ocurrió en la madrugada en la calle Metro Rojas, donde los vecinos alertaron a personal policial de la Sexta Comisaría de La Serena que una mujer estaba siendo agredida por su conviviente, en presencia de su hijo menor de edad.

Los carabineros aprehendieron al sujeto, que -drogado y ebrio- opuso tenaz resistencia y agredió a los uniformados, que tuvieron que usar elementos disuasivos para la retención.

Posteriormente, tras ser subido al calabozo de la patrulla policial, el detenido comenzó a autolesionarse infringiéndose golpes, lo que después le generó una convulsión.

El hombre fue trasladado al Hospital de La Serena, pero allí falleció.

Fiscalía ordenó que la investigación sobre su muerte quede a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de La Serena.

El subprefecto jefe de dicha unidad, José Cáceres, indicó: "Investigamos las circunstancias en las que se produjo el fallecimento del sujeto (...). Estamos realizando fijaciones en los carros policiales y, posteriormente, se va a periciar el cuerpo, que está en el Hospital de La Serena".