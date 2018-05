Sujetos quemaron caseta de seguridad en Barrio Yungay

Una caseta de seguridad del Municipio de Santiago fue atacada e incendiada por dos hombres durante la noche de este miércoles en el Barrio Yungay.

El hecho se registró alrededor de las 22:00 horas en San Pablo con Herrera, cuando los sujetos llegaron a preguntar al vigilante si podían cargar un teléfono celular y éste les respondió que ya estaba cerrada la garita.

Ante esta negativa, según relató el guardia, los individuos volvieron con acelerante y prendieron fuego a la estructura en momentos que el hombre aún seguía en su interior, logrando salir antes de que se incendiara.

El vigilante Carlos Serei declaró a Cooperativa que "llegó un tipo y me preguntó si cargaban celular. Como le dije que estaba cerrado, el tipo se va y vuelve con acelerante y me lo empieza a tirar por el hoyo de la caseta, a lo cual me defendí, salí y lo agarré a fierrazos".

"Los tipos arrancan. Cuando llegan mis colegas en las motos, se arrancaron en un vehículo gris, a lo cual tengo entendido que dispararon a mis colegas también. Esto estaba planificado", acusó.

El guardia afectado fue derivado a la Mutual de Seguridad y Carabineros se encuentra investigando este hecho, que no tiene detenidos.