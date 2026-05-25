Talcahuano: Dos fallecidos en volcamiento de embarcación rescatada por la Armada

La Armada realizó un intenso operativo de búsqueda en las costas de la comuna de Talcahuano (Región del Biobío) para ubicar a cuatro tripulantes de un barco pesquero que se volcó la mañana de este lunes, de los que dos fallecieron.

El accidente ocurrió a 14 millas náuticas al noroeste del sector de Punta Tumbes, perteneciente a la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de San Vicente.

La Armada confirmó que la embarcación, dedicada a la captura de jibia, sufrió un volcamiento, por lo que se declaró como desaparecida su tripulación.

La capitana de Puerto de Talcahuano, Camila Ovalle, confirmó que "logramos el rescate de las cuatro personas, dentro de las cuales hay una de ellas fallecida y dos personas ya fueron rescatadas y hoy día se encuentran en el Hospital Higueras. Una tercera persona la estamos evacuando a través de un apoyo que la Segunda Zona Naval también nos está haciendo desde la base".

Dos de los tripulantes llegaron en lanchas de la Armada y salieron caminando, con evidentes signos de hipotermia.

Sin emabrgo, más más tarde, se confirmó el deceso de uno de las víctimas rescatadas que se encontraba en estado de extrema gravedad en el Hospital Naval de Talcahuano.

Lo anterior derivó en la activación de un protocolo de búsqueda y rescate en las costas del Biobío.