Carabineros detuvo a dos personas por porte de armas durante una serie de allanamientos en La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín, tras el tiroteo que este viernes dejó a cuatro personas heridas en la población La Legua.

En el operativo, la policía incautó cuatro pistolas, dos revólveres, municiones y droga.

Las cuatro personas baleadas, todas adultas y de nacionalidad chilena, fueron trasladadas al Hospital Barros Luco, donde se encuentran fuera de riesgo vital.

Según el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor López, los afectados "iban circulando (en la calle) y, lamentablemente, fueron víctimas de estos disparos".

Los primeros antecedentes del Ministerio Público indican que en la balacera se habría utilizado armamento de alto calibre.

Allanamientos en La Legua Emergencia

El fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, explicó que las primeras diligencias permitieron identificar varios domicilios y obtener autorización judicial para allanarlos.

En el operativo participaron funcionarios del OS9, el OS7 y el GOPE de Carabineros, con apoyo de personal territorial.

Según Cheuquiante, en los inmuebles se incautó "gran cantidad de droga, armamento, munición de guerra". Entre las armas que recuperó Carabineros había cuatro pistolas y dos revólveres.

Durante la madrugada del mismo viernes se registró otro ataque armado en La Legua Emergencia, en el que murió un hombre de 28 años y resultó herido un adolescente de 16. El fallecido recibió múltiples impactos de bala y tenía una orden de detención vigente por homicidio desde 2021.