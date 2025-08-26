Tiroteo en Recoleta dejó a un hombre herido y dos detenidos

Dos personas resultaron detenidas la tarde de este martes en la comuna capitalina de Recoleta, luego de una balacera que dejó a un hombre herido de bala en la espalda.

El hecho quedó al descubierto tras un llamado de vecinos que alertaban de disparos y gritos en un domicilio en la intersección de calle Dr. Ostornol con Avenida Las Torres.

Al llegar al lugar, personal de Carabineros fiscalizó el inmueble y logró la detención de dos sujetos por porte ilegal de arma de fuego.

El mayor Cristian González, comisario de la Sexta Comisaría de Recoleta, informó que se trata de dos hombres de 74 y 45 años, ambos con antecedentes policiales.

En la casa, la policía encontró a un tercer hombre con un impacto de bala en la espalda. La víctima, que estaba consciente y fuera de riesgo vital, fue trasladada por personal de Carabineros hasta el Hospital San José para recibir atención médica de urgencia.

Según el mayor González, los sujetos portaban un revólver calibre .38 y una pistola CZ de 9 mm.

Aunque se presume que la balacera se habría originado a raíz de una discusión, la motivación del ataque aún es materia de investigación, por lo que el Laboratorio de Criminalística y el OS9 de Carabineros ya se encuentran trabajando para esclarecer los hechos.