Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.3°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

"Toma Dignidad": Violento ataque durante cumpleaños dejó a menor y adulto heridos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Una adolescente de 16 años recibió un disparo en el tórax y debió ser intervenida de urgencia.

Un hombre de 43 años fue alcanzado por un proyectil en el abdomen.

 ATON (referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un doble homicidio frustrado ocurrió en las inmediaciones de la "Toma Dignidad" en la comuna capitalina de La Florida.

Según los antecedentes preliminares, mientras una familia celebraba un cumpleaños en su domicilio, desconocidos a bordo de un vehículo efectuaron múltiples disparos contra la vivienda.

El ataque dejó como saldo a una adolescente de 16 años herida en el tórax, quien ingresó al Hospital de La Florida en riesgo vital; tras una cirugía de urgencia, se mantiene estable con diagnóstico reservado, informó la fiscal Natalia Carrasco, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

Un hombre de 43 años también resultó herido en el abdomen, aunque se encuentra fuera de peligro, agregó la persecutora.

El ECOH y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) lideran las diligencias para identificar y capturar a los responsables.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada