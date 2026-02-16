"Toma Dignidad": Violento ataque durante cumpleaños dejó a menor y adulto heridos

Un doble homicidio frustrado ocurrió en las inmediaciones de la "Toma Dignidad" en la comuna capitalina de La Florida.

Según los antecedentes preliminares, mientras una familia celebraba un cumpleaños en su domicilio, desconocidos a bordo de un vehículo efectuaron múltiples disparos contra la vivienda.

El ataque dejó como saldo a una adolescente de 16 años herida en el tórax, quien ingresó al Hospital de La Florida en riesgo vital; tras una cirugía de urgencia, se mantiene estable con diagnóstico reservado, informó la fiscal Natalia Carrasco, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

Un hombre de 43 años también resultó herido en el abdomen, aunque se encuentra fuera de peligro, agregó la persecutora.

El ECOH y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) lideran las diligencias para identificar y capturar a los responsables.