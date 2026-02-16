Trabajadores del Cobre: Se debe hacer una modificación completa en El Teniente

Luis Núñez, presidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Cobre, afirmó en Cooperativa que el gremio considera fundamental que, tras las nuevas revelaciones que apuntan a la seguridad con que se opera en la división El Teniente, se haga una modificación completa en dicho proyecto.

El viernes pasado Codelco dio a conocer la remoción de tres altos ejecutivos de la división El Teniente, luego de los resultados de una auditoría interna encargada por el estallido de roca que causó la muerte de seis trabajadores en julio de 2025. En dicho estudio se reveló que un episodio similar se había producido en 2023, en cuyo informe hubo "inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial".

Esto generó las desvinculaciones de Mauricio Barraza, vicepresidente de Operaciones; Claudio Sougarret, gerente general de Operaciones de El Teniente; y Rodrigo Andrades, gerente de Proyectos de la misma división.

Ante ello, Núñez apuntó que lo ocurrido "es súper grave". Y si bien "valoramos siempre cuando se nota que hay un error o en este caso hay ocultamiento de información", añadió que "seguimos insistiendo que acá hay otros departamentos involucrados que hoy día no se han tocado, que es la Gerencia de Seguridad, que está encabezada por Jorge Camhi, que es el gerente corporativo de Seguridad, que ve todo el tema seguridad y de todas estas cosas de fortificaciones con Sernageomin. Y también la Vicepresidencia de Proyectos, que son los que hoy día están haciendo esos proyectos, porque hoy día son proyectos nuevos, en esos proyectos hoy día no está Codelco. Había pura empresa contratista, todavía Codelco no está produciendo cobre".

El dirigente enfatizó que "nosotros pensamos que lo que se debe hacer hoy día es la modificación completa al proyecto, la verdad. Es decir, hay que modificar el proyecto, cambiar el sistema de fortificación. Hoy día si lamentablemente las partes que están afectadas ya no se pueden reparar o ya es inminente ya en su sector un hundimiento. Yo creo que tendremos que buscar en conjunto con Codelco nuevos niveles o verle hoy día darle la vuelta a lo que hoy día está malo y arreglar lo que se pueda arreglar. Y si tenemos que hundir la mitad del nivel, tendremos que hundirlo, pero no vamos a exponer a los trabajadores".

Además lamentó que después del accidente fatal de julio pasado, "todo cambió para nosotros. Nosotros en esos niveles teníamos más de 10.000 trabajadores contratistas haciendo desarrollos, dos niveles nuevos: Andesita y Andes Norte. Y hoy día tenemos prácticamente el 60%, hasta el 50% de trabajadores trabajando y todavía nos queda. Debemos aumentar todos esos trabajadores. Los contratos hoy día están todos a la mitad, a la mitad de los trabajadores".