Tópicos: País | Policial

Trabajador murió tras caer de grúa en una construcción de Santiago centro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un trabajador murió este sábado tras caer de una grúa en una construcción ubicada en la intersección de calle Monjitas con pasaje Ayacucho, comuna de Santiago centro.

Según información preliminar, a la espera de una vocería oficial, el hombre, de aproximadamente 40 años, habría caído de aproximadamente 20 metros.

Este hecho ha puesto de manifiesto las inquietudes en torno a las condiciones de seguridad en la obra. Los vecinos del sector han manifestado su preocupación, denunciando problemas recurrentes.

