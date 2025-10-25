Tópicos: País | Policial
Trabajador murió tras caer de grúa en una construcción de Santiago centro
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un trabajador murió este sábado tras caer de una grúa en una construcción ubicada en la intersección de calle Monjitas con pasaje Ayacucho, comuna de Santiago centro.
Según información preliminar, a la espera de una vocería oficial, el hombre, de aproximadamente 40 años, habría caído de aproximadamente 20 metros.
Este hecho ha puesto de manifiesto las inquietudes en torno a las condiciones de seguridad en la obra. Los vecinos del sector han manifestado su preocupación, denunciando problemas recurrentes.