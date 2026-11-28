Un niño de 7 años, alumno de primero básico del Liceo Bicentenario "Mario Bertero", falleció este sábado tras sufrir un accidente en una piscina durante un paseo de curso realizado en la comuna de Isla de Maipo.

El hecho se produjo en el marco de una actividad recreativa en la que participaban familias de la comunidad educativa. La víctima asistía al encuentro acompañada de sus padres cuando se originó la emergencia.

De acuerdo con los antecedentes del hecho, en medio de la reunión y ante una distracción involuntaria de los adultos a cargo, el menor se apartó del grupo e ingresó a la piscina del lugar.

Tras percatarse de que el estudiante se encontraba ausente por un tiempo prolongado, las familias presentes iniciaron su búsqueda y descubrieron que estaba sumergido en el agua.

De inmediato, los testigos intervinieron para extraerlo de la piscina y solicitar auxilio médico de emergencia.

El menor fue trasladado de urgencia hasta un centro asistencial de la zona, donde, pese a diversas maniobras de reanimación, se confirmó su muerte.

A raíz de la tragedia, la Municipalidad de Isla de Maipo expresó sus condolencias y coordinó la activación de sus protocolos de contención, disponiendo de asistencia psicológica y acompañamiento psicosocial integral para apoyar a los parientes afectados.