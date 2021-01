Tras nueva balacera fatal, alcalde propone ilegalizar la tenencia privada de armas

Un hombre muerto y un niño de siete años herido dejó una balacera registrada este domingo en la comuna de La Granja, situación que llevó al alcalde Felipe Delpin (DC) a proponer una prohibición absoluta de tenencia de armas de fuego por particulares.

Según informó la Brigada de Homicidios de la PDI, un grupo de personas que se desplazaba a pie y en motocicleta realizó varios disparos contra una casa ubicada en la Población San Gregorio.

Las víctimas fueron un tío y su sobrino, posteriormente trasladados hasta el Hospital Padre Hurtado, donde el adulto falleció y el niño se mantiene internado fuera de riesgo vital.

"Las víctimas estaban compartiendo fuera su domicilio junto a su grupo familiar, instancia en que sujetos desconocidos pasaron por afuera al domicilio, disparando en contra de estas personas para posteriormente darse a la fuga", dijo la comisario Camila Yáñez.

La balacera aún no tiene personas detenidas.

Debate por el uso de armas particulares

El alcalde Felipe Delpin lamentó lo sucedido en la Población San Gregorio y aseguró que este hecho -junto a la serie de incidentes similares registrados durante las últimas semanas- hacen necesario comenzar a discutir la prohibición total del uso de armas de fuego fuera de las policías y las Fuerzas Armadas.

"Podemos hacer acciones preventivas, pero difícilmente un municipio va a poder actuar contra estas bandas, porque no tenemos armas automáticas; no tenemos ni siquiera pistolas... No estamos autorizados para que nuestros guardias usen armas de fuego, y estos grupos sí tienen armas de fuego", dijo el jefe comunal.

En su opinión, "el que debe tomar medidas drásticas es el Ministerio de Interior", añadió Delpin, que indicó que, como ex alcalde, "el ministro (Rodrigo Delgado) conoce muy bien la realidad y tiene todas las intenciones de hacerlo".

"Creo que deberíamos proponer como Asociación Chilena de Municipalidades, de una vez por todas, que se discuta el que se prohíba tener armas de fuego por parte de particulares o de privados, y se prohíba la venta de cualquier tipo de arma de fuego, de tal manera que quien tenga o posea un arma, siendo un particular o un privado, se pone al margen de la ley", planteó Delpín.

El aumento de las balaceras ha generado debate público y, en este contexto, el ex ministro y actual candidato presidencial Mario Desordes (RN) ha defendido "la posibilidad de que la gente tenga armas", cumpliendo requisitos estrictos. De la misma opinión es el Partido Republicano de José Antonio Kast, que señala la posesión de armas como "un derecho".