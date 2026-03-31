PDI detuvo a sospechoso de parricidio frustrado cuando intentaba abandonar el país

La Policía de Investigaciones detuvo a un ciudadano extranjero imputado por el delito de parricidio frustrado de una lactante de 11 meses, además de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, hechos ocurridos en la comuna de Puente Alto.

El imputado fue detectado cuando intentaba salir del país hacia Perú de forma irregular en las cercanías del Complejo Fronterizo Chacalluta, por parte de personal del Grupo Operativo de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica-Parinacota de la PDI, en coordinación con funcionarios de Ejército.

El comisario Diego Díaz, de la Brigada de Homicidios Sur, indicó que la detención se concretó luego de que personal militar, en el marco de patrullajes preventivos en la frontera con Perú, fiscalizara al sujeto que intentaba abandonar el país por un paso no habilitado, y coordinara el procedimiento con personal del Grupo Operativo de la PDI. El individuo mantenía vigente una orden de expulsión administrativa.

Y el prefecto Claudio Bravo, jefe de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica-Parinacota PDI, dijo que tras ser trasladado hasta dependencias de la Prefectura de la PDI en Chacalluta para la verificación de su identidad, se estableció que el imputado mantenía un encargo policial vigente por su presunta responsabilidad en un grave hecho ocurrido el pasado 26 de marzo en la comuna de Puente Alto.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, ese día el detenido, en el contexto de una discusión al interior de un domicilio, agredió tanto a su pareja como a su hija de 11 meses, lo que le provocó una fractura de cráneo.