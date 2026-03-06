Violencia intrafamiliar terminó en balacera: hombre disparó contra sus exsuegros

Un grave episodio de violencia intrafamiliar terminó con dos personas heridas de bala y un detenido durante la madrugada de este viernes.

El incidente se originó en la comuna de San Miguel, pero culminó con un violento ataque en un domicilio de Pedro Aguirre Cerda, donde un hombre de 35 años disparó contra sus exsuegros.

Según los antecedentes policiales, el sujeto habría agredido inicialmente a su expareja en San Miguel. Ante este hecho, los padres de la mujer se trasladaron hasta el domicilio del agresor para pedir explicaciones.

Fue en ese lugar donde se produjo una fuerte discusión que escaló rápidamente cuando el imputado arrebató un arma de fuego a su padre y disparó contra las víctimas.

El fiscal Juan Guerrero Páez, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, explicó que "el día de hoy nos encontramos acá con un procedimiento que se inicia con violencia intrafamiliar y que posteriormente deriva a una agresión con impactos balísticos, el cual genera dos víctimas en este caso, víctimas por homicidio, en este caso de carácter frustrado".

Respecto al estado de salud de los heridos, el persecutor informó que ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Barros Luco. "Debemos señalar que tenemos a dos víctimas fuera de riesgo vital", detalló el fiscal Guerrero.

El agresor fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la justicia, mientras la Brigada de Homicidios de la PDI realiza los peritajes correspondientes.