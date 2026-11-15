Violenta agresión y amenazas de muerte contra inspectores municipales en Quilpué

Dos sujetos acusados de agredir y amenazar a inspectores municipales de Quilpué (Región de Valparaíso) fueron detenidos este domingo en el marco de un procedimiento por la presencia de una persona que mantenía actitud agresiva en la medialuna de La Retuca.

Según información policial, los funcionarios llegaron hasta el lugar y controlaron inicialmente la situación, pero minutos más tarde se les acercó un grupo de jóvenes, entre ellos cinco menores de edad, quienes los insultaron y amenazaron.

Lo anterior derivó en una riña entre los guardias municipales y los sujetos, que también intentaron agredir a otras personas que se encontraban en el lugar. Los inspectores intervinieron para evitar que el incidente escalara, pero fueron agredidos físicamente y amenazados de muerte.

La situación requirió el apoyo de Carabineros, que llegó al lugar y logró la detención de uno de los sujetos involucrados, mientras que los guardias municipales aprehendieron a un segundo individuo, quienes quedaron a disposición de la justicia.

En tanto, los afectados fueron trasladados hasta el Hospital de Quilpué para constatar lesiones.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, informó que el municipio "entregará todo el apoyo a los funcionarios afectados y tomaremos las acciones legales que correspondan para que estos hechos no queden impunes. Agredir a quienes trabajan por la seguridad de nuestros vecinos es absolutamente inaceptable"

"Nuestros inspectores de Seguridad Pública están en terreno, cumpliendo una labor de servicio y protección a la comunidad, y merecen todo nuestro respeto y respaldo", enfatizó la jefa comunal.