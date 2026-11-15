Formalizan a concejal de La Serena por abuso sexual por sorpresa: exhibió sus partes íntimas

El concejal de la comuna de La Serena Alejandro Astudillo fue formalizado por el delito de abuso sexual por sorpresa.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los acontecimientos se registraron la noche del sábado, cerca de las 21:00 horas, en la vía pública en las inmediaciones de la Plaza de Armas de La Serena.

En el lugar, el edil habría transitado con el torso descubierto para luego exhibir sus partes íntimas a una mujer que pasaba por el lugar.

Tras interponerse la respectiva denuncia, personal policial detuvo a Astudillo, quien fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía local.

Aplicación de legislación contra la violencia de género

Durante el desarrollo de la audiencia de control de detención y formalización, el juez Alain Maldonado aseguró que en este caso se debía "aplicar las normas de la Ley 21.675, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer en razón de su género".

"Entiende este magistrado que este tipo de ilícitos, por el cual fue formalizado el imputado, está vinculado a lo que se denomina violencia de género contra las mujeres", señaló durante la instancia judicial.

Tras la instancia judicial, Astudillo quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición absoluta de acercarse y comunicarse con la víctima durante el transcurso de la indagatoria.

Amplio rechazo en el Concejo Municipal de La Serena

El proceso judicial derivó en inmediatas esquirlas políticas al interior del municipio. Los miembros del Concejo Municipal de La Serena difundieron una declaración pública en la cual plasmaron su desacuerdo con lo acontecido, dando cuenta de la preocupación colectiva ante la gravedad de la imputación.

Al respecto, la concejala Rayén Pojomovsky señaló que "la situación del concejal Astudillo nos enfrenta nuevamente a hechos de violencia. Creo que hay que tomar una postura, hay que ponerse en disposición de no permitir que estas cosas sucedan".

"No tiene ningún sentido levantar la bandera de los derechos de las mujeres desde una institución si no somos capaces de exigir coherencia", enfatizó.

Alcaldía compromete colaboración y resguardo de la denunciante

En la misma línea, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, condenó la situación y recalcó que se debe actuar con el máximo rigor de la ley para el esclarecimiento de los antecedentes, comprometiendo el apoyo institucional del municipio con el proceso.

"Como alcaldesa velaré porque estos antecedentes sean puestos en conocimiento de todas las autoridades competentes y porque además el municipio colabore plenamente con cualquier investigación, resguardando la privacidad y la dignidad de la afectada", puntualizó la jefa comunal.

Al término de la audiencia, Astudillo declinó emitir declaraciones a la salida del tribunal.

El Juzgado de Garantía de La Serena determinó un plazo de 40 días para el cierre de la investigación penal y fijó para el 3 de marzo de 2027 la audiencia en que se revisarán las medidas cautelares vigentes.