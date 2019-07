Acusan "desratización fantasma" en colegios dependientes de la Municipalidad de Maipú

Una nueva acusación enfrenta la Municipalidad de Maipú, conducida por Cathy Barriga (UDI): se denuncia que el organismo pagó 32 millones de pesos a una empresa externa por control de plagas aunque no consta en ningún registro que el proceso haya sido realizado.

Según dio a conocer Interferencia, que tuvo acceso a las tres facturas emitidas el 29 de mayo por San Isidro Empresas Limitada, la descripción de los servicios contratados por la Corporación Municipal incluyen "catastro de plagas y levantamiento de informe por plagas", además del control de estas en tres jardines infantiles y diez colegios de la comuna en marzo pasado.

Esos servicios habían sido prestados durante los últimos años por el Departamento Municipal de Zoonosis con costo cero para la comuna.

Pero la duda no es solo respecto de la adjudicación del trabajo, sino también respecto a si los servicios fueron efectivamente realizados, debido a que no hay registros municipales de las facturas emitidas. E incluso si hubieran sido emitidas, la información del acuerdo no está disponible a través del servicio de Transparencia Activa, como exige la ley.

"No se requiere orden de compra para este caso en particular, ya que fue un trato directo", aseguró el director jurídico del municipio, José Astudillo.

Según el abogado, como el Departamento de Adquisiciones de la Municipalidad aún no realiza el pago del servicio, no están obligados a informar acerca de la prestación del servicio. Dicha postura se contradice con el requerimiento del Consejo para la Transparencia que dice que sí se debe publicar este tipo de información.

La empresa que según el municipio realizó el trabajo fue inscrita como sociedad el 1 de diciembre de 2016 y tiene un abanico amplio de servicios: venta de comida rápida, producción de eventos y control de plagas.

destacó que Municipalidad de Maipú no ha informado vía #TransparenciaActiva la desratización efectuada en establecimientos educacionales de la comuna, pese haber sido emitidas las facturas correspondientes

Departamento de Zoonosis desmiente al municipio

En marzo de este 2019, cuando el año escolar comenzó en la escuela municipal Reina de Suecia, se detectó presencia de fecas de ratón y paloma en sus aulas, por lo que la escuela estuvo cerrada varios días pues no existían las condiciones de salubridad para recibir a los niños.

El ya citado José Astudillo explicó que la decisión de contratar una empresa externa en dicho recinto educacional "depende de la urgencia" con que se enfrentó la situación: "Ocurrió un hecho particular y concreto en que efectivamente tuvimos que pedir ayuda urgente a una empresa externa. Hay situaciones contingentes que se producen".

Interferencia habló con un funcionario del departamento de Zoonosis -que pidió mantener su identidad en reserva por miedo a represalias-, quien aseguró que fue ese mismo departamento municipal del que forma parte el que acudió a la limpieza de emergencia del colegio Reina de Suecia ocurrido en marzo.

"No se cobra cuando acudimos a escuelas de la Codeduc ya que somos todos parte de la Municipalidad de Maipú", explicó.

Según el funcionario, además, después de ese hecho, el departamento ha prestado servicios en varios establecimientos de la comuna pero no en calidad de urgencia.