Arrau por reforma de seguridad: Nunca hemos responsabilizado a otros por nuestra gestión

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a las críticas de la senadora Paulina Vodanovic (PS) respecto a la reforma constitucional de seguridad, en el marco de la contingencia por el asesinato del sargento segundo en un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco, Región del Biobío.

"Agradecemos la gestión y los proyectos de ley que se votan en el Congreso, pero nunca hemos responsabilizado a otros por nuestra gestión, ni menos centrado el accionar del programa de gobierno y lo que estamos haciendo en responsabilizar a otros, sino que en nosotros mismos y en la gestión ejecutiva que se está haciendo", aseveró el secretario de Estado.

Arrau abordó las críticas de la presidenta del Partido Socialista, quien señaló que el Gobierno estaría planteando excusas para avanzar en la gestión de seguridad, sobre todo en la reforma constitucional que deberían plantear los senadores del a Comisión de Constitución -de la que también es parte Vodanovic, y de la que distanció- en los próximos días.

Arrau confirmó que viajará hasta Quilleco

En paralelo, el secretario de Estado confirmó que entre hoy y mañana se dirigirá hasta Quilleco para participar de los servicios fúnebres del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos.

Asimismo, sostuvo que el Presidente José Antonio Kast está moviendo todos los aspectos en su agenda para participar de la ceremonia el miércoles.

El biministro del Interior y Segpres, Claudio Alvarado, quien se encuentra en la Región de Aysén, informará en las próximas horas sobre el duelo nacional por el nuevo mártir de la institución.