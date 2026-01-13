Diputado republicano y el reajuste: "Jamás vamos a aprobar proyectos desfinanciados"

El diputado republicano Agustín Romero insistió en sus reparos hacia el proyecto de reajuste al sector público, que la Comisión de Hacienda despachó este martes a la Sala de la Cámara tras terminar de votar las normas misceláneas.

A su salida de la sesión, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, opinó que "respecto de los temas en los que ha habido más debate, se han expresado argumentos muy sólidos en la comisión", aunque dijo esperar "tener las mayorías" en la votación de mañana miércoles.

"Me gustaría también decir que el reajuste -el aumento del salario acordado con la Mesa del Sector Público- fue votado a favor de manera prácticamente unánime. Sólo un parlamentario del Partido Republicano votó en contra", añadió la autoridad, en alusión a Romero.

Tras ser mencionado por Grau, el diputado manifestó: "Como Republicanos no podemos avalar esto. Jamás vamos a aprobar proyectos de ley desfinanciados", refiriéndose a la advertencia realizada por el Consejo Fiscal Autónomo en la última jornada, que apuntó a la falta de 822 millones de dólares en los recursos para la iniciativa.

También citó a la contralora Dorothy Pérez, que ayer cuestionó la idea de fijar un plazo mínimo de permanencia en el Estado para que funcionarios despedidos por la próxima administración puedan apelar.

Si bien la comisión fijó el plazo en dos años, y no en cinco como quería el Gobierno, Romero insistió que el proyecto "entrega a los trabajadores de las contratas una estabilidad laboral que no está en el estatuto administrativo, pero que este Gobierno la mete de contrabando. Este Gobierno interviene en las facultades que tiene la Contraloría General de la República, eso es lo que hace esta norma".

Así las cosas, se espera que el debate de mañana sea tan intenso como el que tuvo lugar en la instancia de Hacienda en los últimos días.