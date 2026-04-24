Eyzaguirre advierte que exención del IVA es "veneno" y para contribuciones propone hipoteca reversa

El economista y exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre cuestionó varias de las 43 medidas incluidas en el proyecto de reconstrucción y desarrollo impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, y distinguió entre las iniciativas que considera legítimas y las que calificó como populismo.

Eyzaguirre afirmó en El Primer Café que "las medidas más populares dentro del paquete son las que yo encuentro peores. Y las medidas más impopulares, que es la que dicen que le están bajando el impuesto a los ricos, son las que yo encuentro que son más conversables".

El exsecretario de Estado puso el foco especialmente en la propuesta de eliminar las contribuciones a adultos mayores, una de las medidas con mayor apoyo ciudadano.

"El eliminar las contribuciones francamente no tiene presentación. ¿Ustedes creen que Chile es el único país donde los adultos mayores muchas veces tienen un bien raíz que se ha valorizado y que ya no tienen ingresos? Eso sucede en todas partes del mundo y en todas partes se han buscado soluciones de mercado", señaló.

En esa línea, Eyzaguirre propuso la hipoteca reversa como alternativa. "Un banco te comienza a comprar el bien raíz y con eso tú tienes liquidez de más para tus últimos años de vida", añadió y planteó que la deuda de contribuciones se acumule y se pague cuando la propiedad sea vendida o heredada.

En cambio, valoró la discusión sobre reintegración tributaria y la rebaja del impuesto corporativo porque, dijo, "son temas conversables que bien hechos pueden significar un salto adelante".

El diputado Republicano Benjamín Moreno defendió el principio de la medida, remarcando que "la contribución es un impuesto territorial sobre stock, no sobre el flujo. No tiene ninguna relación directa con la capacidad económica de la persona en ese minuto".

Exención del IVA, un "veneno"

Las exenciones al IVA de pañales, medicamentos y construcción, acordadas con el Partido de la Gente para asegurar votos, generaron el rechazo más explícito. "Durante mis seis años como ministro del Presidente Lagos jamás acepté una exención del IVA porque eso es veneno. Sabes dónde comienzas y no sabes dónde terminas", dijo Eyzaguirre.

Horst fue igualmente crítica- "No estoy de acuerdo con las exenciones al IVA. La forma correcta es mejorar la gestión de los consultorios para que entreguen medicamentos gratuitos a quienes ya tienen ese derecho por ley", expuso en El Primer Café.

Moreno reconoció el principio de neutralidad tributaria, pero apeló a la urgencia social: "Dile a una persona que tiene adultos mayores postrados que esto lo vas a resolver con una idea de fondo que te va a demorar seis o siete años".

Sostenibilidad fiscal: la gran incógnita

El exsenador Ignacio Walker resumió la situación como "pirquineo de votos", porque cada partido negocia sus demandas a cambio de apoyo, lo que genera un proyecto cada vez más difícil de sostener y comunicar.

Eyzaguirre advirtió que un estudio reciente sobre países desarrollados concluye que las bajas del impuesto corporativo durante los últimos 20 años "tuvieron cero impacto sobre el crecimiento", porque la menor recaudación aumentó el déficit y subió las tasas de interés, anulando el efecto esperado.

Moreno defendió la apuesta del Gobierno, afirmando que "lo más arriesgado es no hacer nada. Lo más arriesgado es seguir subiendo impuestos". Y destacó que el ministro de Hacienda "está hablando de frente con la verdad y sin tratar de disfrazar los números".