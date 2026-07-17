Ignacio Walker: "La constitucionalidad de la invariabilidad tributaria es la madre de todas las batallas"

El extimonel DC Ignacio Walker (actualmente independiente) dijo este viernes en El Primer Café que la oposición tiene "argumentos muy potentes" para recurrir al Tribunal Constitucional contra la megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast.

El excanciller afirmó que, durante el segundo trámite parlamentario, en el Senado (que lo despachó la madrugada del jueves), "hubo algunas adecuaciones en el margen, pero se aprobó todo lo medular del proyecto" impulsado por el ministro Jorge Quiroz.

El exsenador pronosticó que a continuación, "en el tercer trámite (en la Cámara de Diputados) la discusión va a estar en algunos aspectos específicos, pero sobre todo en el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la invariabilidad tributaria".

"Ésa es la madre de todas las batallas. ¿Por qué? Porque Chile es una República Democrática, (como lo dice el) Artículo 4º de la Constitución, y eso significa soberanía parlamentaria", explicó el abogado, recordando que "en la historia de la democracia moderna, desde el siglo XVII hasta nuestros días, el Parlamento existe para el tema impuestos, presupuesto y gasto: the power of the purse, como le llaman los estadounidenses en esa rica tradición constitucional".

Esto significa que "no hay tributación sin representación. O sea, el rol del Parlamento es la clave para definir las reglas generales, permanentes, las leyes", y "tú no puedes dejar atadas y bien atadas hasta por 25 años normas tributarias que son la base, la esencia de la soberanía parlamentaria".

"Discusión muy de fondo"

Walker enfatizó que "los argumentos que han dado a conocer (expertos como) Jorge Correa Sutil -que no es un extremista de izquierda- y Tomás Jordán, varios constitucionalistas de centro, son muy potentes" en este asunto, y "el Tribunal Constitucional, que está en un cambio de la presidencia", y donde también juegan "mayorías semi-políticas, va a tener aquí una decisión muy importante".

"La invariabilidad del Decreto Ley 600 fue apoyada en dictadura con otro esquema. Hoy día estamos en democracia, somos una República Democrática con soberanía parlamentaria", de modo que "ésta es una discusión muy de fondo", sentenció el exlíder falangista.