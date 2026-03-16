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Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Ingreso clandestino como delito y más seguridad en cárceles: Primeras urgencias legislativas de Kast

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Gobierno decidió agilizar la tramitación de 20 iniciativas centradas en migración, delincuencia, economía e incluso deportes.

Incluye el aumento de la vigilancia en el Metro de Santiago y el endurecimiento de las sanciones por la evasión en el transporte público.

Ingreso clandestino como delito y más seguridad en cárceles: Primeras urgencias legislativas de Kast
 ATON (referencial)

La incorporación de Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y la creación de un Subsistema de Inteligencia Económica destacan dentro de los proyectos con discusión inmediata.

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La Segpres anunció este lunes el ingreso de un paquete de "urgencias legislativas" al Congreso, con el fin de apurar la tramitación de 20 iniciativas relacionadas a temas como migración, seguridad y economía.

Esta iniciativa incluye el ingreso de dos proyectos con discusión inmediata: uno que tipifica como delito el ingreso clandestino al territorio nacional y otro que incorpora a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

En el detalle, los proyectos con discusión inmediata son:

  • Modifica la ley N°21.325, de migración y extranjería, para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, Boletín 15261-25.
  • Modifica la Carta Fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Boletín 18032-07.
  • Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, Boletín 15975-25.

Los proyectos con suma urgencia serán:

  • Modifica la Carta Fundamental, en materia de ingreso y permanencia de extranjeros en el país, y de la función de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la seguridad nacional, Boletín 15631-07.
  • Amplía la penalización dispuesta en el artículo 304 bis del Código Penal, para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales, Boletín 16569-25
  • Crea el tipo penal especial de daños en infraestructura penitenciaria, Boletín 16944-25.
  • Modifica cuerpos legales para fortalecer la seguridad del transporte público subterráneo del Metro de Santiago, Boletín 17675-25.
  • Modifica la ley N° 20.000, que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, con el objeto de incorporar las circunstancias agravantes que se indican, Boletín 15347-07.
  • Dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros, Boletín 16703-25.
  • Modifica las leyes que indica para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros, Boletín 17246-15.
  • Modifica la ley Nº 21.325, de Migración y Extranjería, para restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal, Boletín 17474-06.
  • Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, Boletín 16552-12.
  • Ley de Patrimonio Cultural, Boletín 12712-24.
  • Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales, Boletín 16743-04
  • Modifica la ley N° 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización, de conflictos de interés, y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, Boletín 10634-29.
  • Modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal, Boletín 15850-11.

Otros proyectos tendrán urgencia simple:

  • Modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia, Boletín 16481-25.
  • Modifica el periodo de carencia del subsidio de incapacidad laboral por accidente o enfermedad común, introduce modificaciones en su aplicación al sector público, fortalece las facultades de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, y modifica las normas que indica, Boletín 17678-11.
  • Modifica la ley N° 18.302, Ley de Seguridad Nuclear, con el objeto de priorizar las autorizaciones para el uso sanitario de materiales radioactivos, Boletín 17948-11.
  • Establece derecho de atención preferente para realizar trámites presenciales y de priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales, a personas que indica, Boletín 17645-18.

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