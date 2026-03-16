Ingreso clandestino como delito y más seguridad en cárceles: Primeras urgencias legislativas de Kast

La Segpres anunció este lunes el ingreso de un paquete de "urgencias legislativas" al Congreso, con el fin de apurar la tramitación de 20 iniciativas relacionadas a temas como migración, seguridad y economía.

Esta iniciativa incluye el ingreso de dos proyectos con discusión inmediata: uno que tipifica como delito el ingreso clandestino al territorio nacional y otro que incorpora a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

En el detalle, los proyectos con discusión inmediata son:

Modifica la ley N°21.325, de migración y extranjería, para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional , Boletín 15261-25.

, Boletín 15261-25. Modifica la Carta Fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública , Boletín 18032-07.

, Boletín 18032-07. Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, Boletín 15975-25.

Los proyectos con suma urgencia serán:

Modifica la Carta Fundamental, en materia de ingreso y permanencia de extranjeros en el país , y de la función de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la seguridad nacional, Boletín 15631-07.

, y de la función de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la seguridad nacional, Boletín 15631-07. Amplía la penalización dispuesta en el artículo 304 bis del Código Penal, para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales, Boletín 16569-25

Boletín 16569-25 Crea el tipo penal especial de daños en infraestructura penitenciaria , Boletín 16944-25.

, Boletín 16944-25. Modifica cuerpos legales para fortalecer la seguridad del transporte público subterráneo del Metro de Santiago , Boletín 17675-25.

, Boletín 17675-25. Modifica la ley N° 20.000, que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, con el objeto de incorporar las circunstancias agravantes que se indican, Boletín 15347-07.

Dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros, Boletín 16703-25.

Modifica las leyes que indica para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros, Boletín 17246-15.

remunerado de pasajeros, Boletín 17246-15. Modifica la ley Nº 21.325, de Migración y Extranjería, para restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal, Boletín 17474-06.

Boletín 17474-06. Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia , Boletín 16552-12.

, Boletín 16552-12. Ley de Patrimonio Cultural, Boletín 12712-24.

Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales, Boletín 16743-04

Boletín 16743-04 Modifica la ley N° 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización, de conflictos de interés, y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, Boletín 10634-29.

Modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal, Boletín 15850-11.

Otros proyectos tendrán urgencia simple: