Ingreso clandestino como delito y más seguridad en cárceles: Primeras urgencias legislativas de Kast
El Gobierno decidió agilizar la tramitación de 20 iniciativas centradas en migración, delincuencia, economía e incluso deportes.
Incluye el aumento de la vigilancia en el Metro de Santiago y el endurecimiento de las sanciones por la evasión en el transporte público.
La incorporación de Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y la creación de un Subsistema de Inteligencia Económica destacan dentro de los proyectos con discusión inmediata.