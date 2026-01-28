"Irresponsable con las mujeres": Ministro del Trabajo fustigó a la UDI por frenar proyecto de Sala Cuna

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, arremetió este miércoles contra la bancada de senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), calificando de "irresponsable" la maniobra utilizada para postergar la tramitación del proyecto de Sala Cuna para Chile hasta el mes de marzo.

Según el secretario de Estado, la colectividad recurrió a un "resquicio reglamentario" para evitar sesionar en la Comisión de Trabajo durante la última semana legislativa, impidiendo un avance que contaba con amplios consensos técnicos.

Boccardo explicó que este "no es un proyecto que se está improvisando en la última semana o que se hayan enviado indicaciones de última hora", sino el fruto de "un trabajo extenso bastante extenso" desde mayo de 2024.

"Durante las últimas semanas ya se habían acelerado las conversaciones, donde había un acuerdo técnico en la gran mayoría de los elementos. Estábamos ajustando algunos elementos específicos y, además, hay que señalar que hicimos bastantes concesiones a propósito de las solicitudes tanto de empleadores como de Chile Vamos: establecimos el copago cero para los empleadores, delimitamos de manera muy clara la obligación de los empleadores para evitar judicializaciones, establecimos una gradualidad en la cotización, establecimos una gradualidad en el estándar educativo, delimitamos de forma muy clara para qué se iban a ocupar los recursos para las salas cunas públicas", indicó Boccardo.

Por esa razón, el ministro tachó de "sorpresivo" que, a pesar de la disposición de otros senadores de Chile Vamos, como Rodrigo Galilea (RN) y Felipe Kast (Evópoli), la UDI notificara que no citaría a la comisión, impidiendo el avance legislativo en una semana clave.

"Para nosotros fue, la verdad, bien sorpresivo que durante el día lunes, cuando estábamos justamente cerrando con parlamentarios de Chile Vamos -y en esto me gustaría ser justo: el senador Galilea, el senador Felipe Kast, el senador Walker, que habían participado de las conversaciones de hace varias semanas-, nos vimos sorprendidos porque la decisión y la notificación de la UDI -donde el mismo senador Sanhueza había participado por varias semanas también en las conversaciones- finalmente nos notificaran que no se iba a citar a la comisión y, por lo tanto, no pudiéramos ocupar esta semana, que era muy relevante para que este proyecto avanzara por los tiempos legislativos que van restando", apuntó la autoridad.

En esa línea, el titular del Trabajo afirmó que "ocupar un resquicio administrativo para no sesionar finalmente impidió que se mostrara que la diferencia no era entre oposición y Gobierno, sino que más bien entre la UDI y el resto de los partidos que estaban por avanzar. Esa discusión hay que sincerarla al país, porque no es que hubieran dos bloques, oposición y Gobierno, divididos ideológicamente; esos problemas ya estaban resueltos en el debate y por eso nos parece irresponsable aquello".

Impacto económico

El ministro del Trabajo lamentó que este freno afecte la creación de 144.000 nuevos empleos femeninos y un crecimiento proyectado del 0,4% del PIB.

"Más allá de si esto es una derrota o no del Gobierno del Presidente Boric, la verdad es que aquí lo que lamentamos es que miles de mujeres van a verse privadas de este derecho y muchas trabajadoras de la educación que esperaban que justamente este fuera un impulso para el desarrollo de la sala cuna a nivel nacional (...) Esto me parece irresponsable con el país, con las mujeres, con las posibilidades de desarrollo", enfatizó.

Respecto a las acusaciones de la UDI sobre supuestas "indicaciones tardías" y problemas de financiamiento, el ministro desestimó dichos argumentos asegurando que los borradores eran de conocimiento público.

"Los puntos que estábamos afinando no estaban relacionados con los mecanismos de financiamiento, que habían sido ampliamente trabajados en distintas instancias. Este es un proyecto que cuenta con cotización del empleador, rebaja del seguro de cesantía y aportes del Estado, tiene gradualidad; contaba con un amplio acuerdo de técnicos de oposición y Gobierno", aclaró.

Consultado sobre si el Gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, tendrá la voluntad de retomar este camino, Boccardo dijo que, aunque han existido "intercambios protocolares" con el futuro ministro del Trabajo, Tomás Rau, la responsabilidad del Ejecutivo saliente es negociar con el Congreso actual.

"Es al futuro Gobierno al que le corresponderá transmitir efectivamente si es que tiene voluntad de avanzar en aquello o si durante el receso de febrero tiene alguna voluntad de aquello, pero a nosotros lo que nos corresponde como Ejecutivo es llevar la negociación con los actores que hoy día constituyen el Congreso", puntualizó.

Derecho a legislar

Finalmente, el ministro abordó el envío del proyecto de ley de negociación colectiva multinivel, rechazando las críticas opositoras que lo tildan de "saludo a la bandera".

"Si fuera así, ni la Presidenta Bachelet hubiera podido enviar el proyecto de nueva Constitución o el Presidente Piñera enviar el segundo proyecto de sala cuna en su momento, que hoy día permiten que estemos discutiendo estos temas. Por lo tanto, los Gobiernos tienen el legítimo derecho, primero, de cumplir sus compromisos y de abrir ciertos debates que les parecen pertinentes", defendió la autoridad.

"A nosotros nos parece relevante abrir un debate que permita abordar temas de futuro, de productividad, de mejor redistribución de la riqueza, de mejores relaciones laborales, de abordar los desafíos del futuro tecnológico, climático, entre otros", subrayó Boccardo.