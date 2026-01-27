Gobierno afirma que, por dilación UDI, no logrará sacar su proyecto de sala cuna

El Gobierno informó que a pesar de haber alcanzado un acuerdo técnico, la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal deberá reanudarse en la próxima Legislatura, y atribuyó esta pausa a tácticas dilatorias de la UDI en la Comisión de Educación del Senado.

Mientras el presidente de aquella instancia, Gustavo Sanhueza, está de viaje en el exterior, el gremialismo eligió para sustituirlo en el cargo a Javier Macaya, quien decidió no tratar la iniciativa esta semana, que ya había sido aprobado en la Comisión de Trabajo.

Así lo explicó el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, en un punto de prensa desde La Moneda este martes: "Después de un trabajo importante con parlamentarios de Chile Vamos y Demócratas, alcanzamos un entendimiento bastante importante (...) Y a nuestro juicio, ya era el momento de legislar, después de muchos meses de trabajo", durante los cuales hicieron bastantes concesiones con la oposición.

"En ese marco, se notificó de parte de la UDI ayer -a través de la presidencia de la Comisión de Educación- que no iba a citar a la comisión, y por lo tanto, no hay posibilidades de tramitar el proyecto durante una semana", apuntó el secretario de Estado, aclarando que al momento del anuncio "estábamos en conversaciones para terminar de afinar el proyecto con los senadores de oposición".

"De ahí que nos haya sorprendido esta notificación que recibimos durante la tarde de ayer, y con ello, estamos imposibilitados de poder tramitar y seguir avanzando en la tramitación de este proyecto en la Comisión de Educación", lamentó la autoridad.

A su turno, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, hizo ver la importancia de la iniciativa, cuya discusión se retomará durante la Administración Kast: "Nuestro país tiene una tasa de ocupación femenina e inserción laboral femenina que está condicionada por el tope de las 20 trabajadoras, y el que nosotras asumimos con nuestros contratos el costo de la maternidad. Eso va a seguir siendo así, independiente del gobierno, mientras no nos pongamos de acuerdo y lo cambiemos".

Consultada sobre si cree que esta propuesta será prioridad para el próximo gobierno, Orellana estimó que "esa pregunta se le puede hacer más bien al futuro ministro de la Segpres, el senador (RN José) García Ruminot, porque en la Organización Internacional del Trabajo, con nosotros dos (Boccardo y ella) presentes, pero también Comunidad Mujer y ChileMujeres, el senador García manifestó su apoyo a esta iniciativa, y dijo que le iba a dar celeridad si llegaba a su comisión", ya que él integra la instancia de Trabajo.

"Lamentablemente, no dieron los tiempos (para verlo en la Administración Boric), pero nos parece que ahí hay algo promisorio", cerró la ministra.

Tras una reunión formal con el Presidente Boric en La Moneda, el 15 de enero pasado, José Antonio Kast condicionó la viabilidad de esta reforma a que contara con financiamiento permanente en el tiempo, algo que sería evaluado -según él- por "los entendidos en materia económica" de ambas partes.