Consejo Fiscal Autónomo lapidó la megarreforma: "Genera impacto fiscal neto negativo"

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados sus recomendaciones sobre la sostenibilidad y proyecciones financieras del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de José Antonio Kast.

La esperada presentación de la presidenta del CFA, Paula Benavides, fue crítica con el proyecto estrella del Ejecutivo y afirmó que "genera impacto fiscal neto negativo".

Benavides entregó un informe, elaborado de manera unánime, en el que se realizó un análisis de cada una de las medidas que contiene la propuesta, apuntando que en general tiene un déficit persistente en todo el horizonte de evaluación, alcanzando un máximo de 0,71% del PIB al año 2030, como efecto directo.

Asimismo, como efecto indirecto, por el posible crecimiento económico que las medidas pudieran generar, se traduciría en una mejora de 0,41% del PIB en 2030. Es decir, es deficitario.

El organismo aseveró que cumplir con las proyecciones depende críticamente de que materialice el crecimiento económico planeado. En concreto, sostuvo que el plan recaudará menos y no se sabe con certeza que pueda rendir lo que dice que va a producir en materia de crecimiento económico.

"Un riesgo transversal que vemos en el proyecto de ley es un descalce entre costos y beneficios fiscales. Vemos que esta incertidumbre es asimétrica: los costos son más ciertos y predecibles, mientras que los beneficios son inciertos, graduales y condicionales. No es lo mismo equivocarse hacia un lado que hacia el otro lado respecto de la sostenibilidad", sostuvo Benavides.

En ese sentido, la presidenta del CFA sostuvo que "en el periodo de la planificación financiera 2026-2030, e incluso hasta el 2031, el proyecto genera un impacto fiscal neto negativo. En consecuencia, para lograr la neutralidad fiscal en este periodo, señalamos que se van a requerir fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante que no están contenidas en el propio proyecto de ley".

Si bien el Gobierno ha reconocido que el proyecto es deficitario, el organismo autónomo relevó que el paquete mantiene un déficit permanente hasta el 2030 y podría evitar que se llegue al esperado equilibrio fiscal.

En esa línea, el CFA recomendó que se busquen vías alternativas de financiamiento relevante.

Oficialismo buscará legislar la megarreforma esta semana

La exposición del CFA generó un impacto confirmatorio en los parlamentarios de oposición, quienes se resisten a aprobar la idea de legislar, porque señalan que todavía no están respondidas las inquietudes técnicas que se han planteado al informe financiero de la Dirección de Presupuesto, que se ha revelado contiene correcciones durante la marcha.

"Hay colegas que aún piensan que este proyecto se puede votar con la urgencia que nos ha impuesto este Gobierno. Lo digo porque sinceramente lo que acaba de hacer el Consejo Fiscal Autónomo, profesionalmente, es tirar la cadena de este proyecto", planteó el diputado Carlos Bianchi (bancada PPD).

No obstante, desde el oficialismo buscarán legislar la iniciativa del Gobierno esta semana.

"El propio Consejo valora que en este proyecto ponga el énfasis en el crecimiento económico y la eficiencia del gasto como pilares para fortalecer la sostenibilidad fiscal. Y eso para mí es central, a la vez que se promueven esfuerzos de eficiencia del gasto", dijo el diputado Jaime Coloma (UDI).

Igualmente, reparó en que "la reforma tributaria de Bachelet-Arenas fue presentada como una gran solución recaudatoria en su momento, pero terminó generando incertidumbre, golpeando la inversión, afectando el crecimiento y recaudando mucho menos de lo esperado".

En tanto, el presidente de la Comisión, Agustín Romero (Republicanos), ya definió el itinerario inmediato para la tramitación, que consiste en seguir con las audiencias y votar el jueves la idea de legislar en una sesión celebrada al mediodía en Santiago.

Se prevé que la idea sea aprobada, porque la derecha tiene mayoría, y desde ese momento se abrirá un plazo de indicaciones, que serán analizadas y votadas entre el martes y miércoles de la próxima semana.

Dado lo anterior, la megarreforma debe ser revisada por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, con la proyección de que llegue a sala la semana del 21 de mayo.

Diputado Brito (FA) denunció recortes en colegio de Playa Ancha

Por otro lado, durante la sesión, el diputado Jorge Brito (FA) reveló que detectó un recorte presupuestario, de los anunciado por el Ministerio de Hacienda en materia de educación.

"Si las prioridades del Gobierno son improvisar con las finanzas públicas: El viernes de la semana pasada estuve en una escuela pública de Playa Ancha, en Valparaíso, donde 13 niños ya no reciben almuerzo porque la Junaeb le quitó el financiamiento a ese establecimiento", aseveró.

Ante la denuncia, el diputado Romero (Republicanos), pidió los detalles para oficiar como instancia "porque a nosotros nos dijeron que no hay ningún recorte, para que se corrija de inmediato".

El parlamentario Brito precisó que se trata de la Escuela América de Playa Ancha, dependiente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Valparaíso.