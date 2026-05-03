Megarreforma: Diputados DC presionan al Gobierno para no recortar ningún beneficio social

El diputado Jorge Díaz informó que la bancada de la Democracia Cristiana se reunirá este lunes con los ministros Claudio Alvarado (Interior) y Jorge Quiroz (Hacienda), instancia en la que solicitarán asegurar que los beneficios sociales no se verán disminuidos, recortados o eliminados en la megarreforma.

"Le vamos a entregar una serie de propuestas al Gobierno para que las considere e incluya en esta reforma", confirmó el jefe de bancada este domingo.

Según explicó Díaz, la bullada propuesta de la administración del Presidente José Antonio Kast tiene "algunas medidas que son positivas y que nos gustaría apoyar, pero queremos certezas y queremos saber cuál es la recepción de las propuestas de la Democracia Cristiana".

"Además, le vamos a pedir al Gobierno que nos asegure que ningún beneficio social se va a reducir, disminuir o eliminar debido a que los recortes que se han solicitado a los distintos ministerios", analizó el parlamentario.

El militante DC llamó "a considerar también algunos ajustes en programas sociales que son importantes para la clase media y la clase trabajadora chilena".

Finalmente, el diputado Díaz dijo que "queremos que las personas estén al centro de nuestras decisiones y que esta reforma no beneficie solo a los más ricos, sino que también se ponga del lado de la clase media y de la pequeña y mediana empresa".