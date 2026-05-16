Megarreforma: Ramírez anticipa consenso en Comisión de Medio Ambiente

El diputado Guillermo Ramírez (UDI), presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, anticipó un panorama favorable en dicha instancia para discutir y votar la megarreforma del impulsada por el Gobierno, que vivió un complejo paso por la Comisión de Hacienda.

"Tuvimos una sesión larga el día jueves donde analizamos los 14 artículos que tenemos que votar en la Comisión de Medio Ambiente del proyecto de reconstrucción. La conversación fue muy buena y, de las propuestas que hubo, varias fueron consensuadas. Hay artículos y también habrá indicaciones que se votarán y aprobarán de manera unánime", valoró el parlamentario.

"En la comisión estamos todos de acuerdo con un principio, y eso ayuda mucho: el principio de que Chile necesita más inversión y más proyectos, pero siempre resguardando el medio ambiente. Estando de acuerdo con ese principio, ha sido mucho más fácil avanzar.La discusión en la Comisión de Medio Ambiente no se parece a la de la Comisión de Hacienda y eso se va a ver reflejado en la votación que vamos a tener el día lunes", complementó el timonel gremialista.

"La discusión en la Comisión de Medio Ambiente no se parece a la de la Comisión de Hacienda y eso se va a ver reflejado en la votación que vamos a tener el día lunes", dijo Ramírez. (Foto: ATON).