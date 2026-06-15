¿Ortodoxia o pragmatismo? La discusión política en semana clave de la megarreforma

Este miércoles la comisión de Hacienda del Senado debe votar el proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno, que ya fue aprobado en la Cámara Baja y que de avanzar daría un gran paso hacia su aprobación para convertirse en la piedra angular que permita cumplir con las promesas de campaña del Presidente José Antonio Kast.

De cara a esta etapa de la discusión, en El Primer Café se confrontaron posiciones acerca de esta iniciativa: mientras la oposición la apunta como muestra de la ortodoxia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el oficialismo cree que es fundamental para generar el crecimiento económico que el país necesita para mejorar las cifras de empleo.

El presidente del directorio del Instituto Igualdad, Ricardo Solari, apuntó que "este proyecto va configurando más claramente su naturaleza ideológica. Es decir, una fuerte convicción o un fuerte acto de fe respecto a que potencialmente los incentivos de las bajas de impuestos van a provocar aquí un crecimiento económico significativo y esto va a traer como consecuencia la creación de empleo".

"Esa parte está sometida estrictamente a la fe. Lo que sí ha quedado ya suficientemente claro por las cifras entregadas por el propio ministro es que las posibilidades de equilibrar las finanzas públicas se alejan mucho más, están por sobre el horizonte de este gobierno", agregó el exministro del Trabajo de Ricardo Lagos.

"Lo que tenemos es una situación muy compleja. Es la invitación del Gobierno a quienes somos actualmente de oposición a comprometernos en un proyecto que tiene una base de irresponsabilidad fiscal muy significativa y la certeza de una entrega de un conjunto de privilegios a un sector de la sociedad sin ningún tipo de contraprestación evidente", sentenció.

Pezoa: Removilizar las fuerzas productivas

Desde la otra vereda, Álvaro Pezoa, presidente del directorio de Ideas Republicanas, defendió la urgencia de las medidas, citando incluso al expresidente Ricardo Lagos para subrayar que sin dinamismo económico no hay bienestar social.

"El país requiere hoy día crecer y las medidas que se están tomando creo que son bastante prácticas apuntando a removilizar las fuerzas productivas. Si no se crece, se reparte pobreza. Como dijo con toda claridad el expresidente Lagos: el país tiene que crecer y el resto era música. El Estado es importante, pero hagámoslo con eficiencia y con probidad", sostuvo Pezoa.

"Estos procesos requieren un cierto rodaje, no son de la noche a mañana, y eso es también lo que está reflejando esa sinceridad con que está hablando el ministro de Hacienda. A diferencia de lo que hemos visto por lo menos en el gobierno anterior, se están hablando con cifras claras, se está diciendo lo que se va a poder alcanzar y lo que no, y en buena medida lo que no se va a poder alcanzar no es un fallo de una promesa, sino que es la constatación de que la situación en que se recibe el país es muchísimo peor todavía de la de la de la que se pensaba que se recibía", añadió.

Ruz: Liberalismo ortodoxo

Luis Ruz, vicepresidente de la Democracia Cristiana, reconoció que "hay consenso en la necesidad que tenemos que volver a crecer económicamente, volver a lógicas de desarrollo. El problema está en que la propuesta del Gobierno es lo siguiente: cuando uno baja los impuestos, obviamente cae la recaudación fiscal y por lo tanto en la situación actual nuestra va a aumentar el déficit fiscal y también la deuda".

"La propuesta del Gobierno tiene un propósito de volver a crecer económicamente y en eso uno obviamente puede coincidir, pero en la forma de cómo lo plantea y los impactos que puede tener es donde está la discusión política y técnica. Y esa parte es la que el gobierno no ha querido abrir o discutir en profundidad, sino que más bien imponer cierta mirada", argumentó.

"Hasta acá, por lo pronto, la tesis que va ganando es más bien la del ministro Quiroz, que es el liberalismo ortodoxo y el ministro custodio de esa lógica y lo está llevando más allá de todas las consideraciones políticas o de la contingencia", sentenció Ruz.

Arqueros: Una salida pragmática

Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, planteó que no debe haber sorpresa en los planteamientos del Ejecutivo: "Éste es un Gobierno que ganó con un mensaje bastante claro desde hace mucho tiempo. Esta no es la primera, esta es la tercera vez que competía el Presidente Kast. Y el mensaje fue bastante claro y ganó con bastante claridad también".

"Más que una proyección ideológica en el mensaje del ministro Quiroz, con todos los ripios comunicacionales que él pueda haber tenido -porque no me voy a hacer el leso respecto a eso-, lo importante, lo que yo destaco, es que le ha hablado de frente al país, ha dicho cosas que han sido difíciles", enfatizó.

"Lo importante es que se le ha hablado de frente al país, se ha sincerado la situación del Estado y el espíritu del megaproyecto lo que a mí me lleva a pensar que esto es, más que un proyecto ideológico, una salida más bien pragmática. Lo que el país requiere es crecimiento. Y mantener el empleo y ojalá crear más empleo", dijo finalmente Arqueros.