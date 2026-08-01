Consejo Nacional ratificó oposición de la DC a Kast, a su megarreforma y a la "privatización" de Codelco

El Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano (DC) ratificó este sábado su posicionamiento como una colectividad opositora al Gobierno de José Antonio Kast.

En una declaración pública, el órgano reafirmó que "la Democracia Cristiana se define como un partido opositor al gobierno actual de José Antonio Kast", así como también "un partido de vanguardia social cristiana, dialogante, con domicilio en la centro izquierda chilena, y contrario a toda forma de populismo, tanto de derecha como de izquierda".

Junto con declararse en un "proceso estratégico nacional de fortalecimiento de la militancia y de modernización institucional", el Consejo Nacional fijó una posición crítica respecto a los proyectos legislativos y económicos del Ejecutivo, advirtiendo sobre la Ley de Reconstrucción Nacional, actualmente en tramitación.

"Respecto de la mega reforma impulsada por el gobierno, nos declaramos contrarios a esta, y de antemano señalamos al país, que, de ser gobierno, propenderemos a su modificación. Afirmamos también que somos contrarios a la privatización de CODELCO, pues esta empresa es emblemática en la lucha por recuperar nuestros recursos naturales y constituye un patrimonio de todos los chilenos y chilenas", señaló el documento.

En esa línea, la DC manifestó su rechazo ante "cualquier intento del actual gobierno en retroceder respecto de los derechos sociales que se han logrado en gobiernos anteriores, en específico, en materia laboral, previsional y en aquellos derechos alcanzados por las mujeres".

"Manifestamos nuestra preocupación por la situación económica del país, especialmente por el alto desempleo que golpea a los jóvenes y mujeres, y por la situación de inseguridad que estamos viviendo. Respecto de los recortes en materia de salud, declaramos nuestro rechazo a esta medida y exigimos su reconsideración", añadió.

Finalmente, la DC destacó el despliegue de sus autoridades locales y parlamentarios para asistir a los damnificados por los recientes temporales en el país, y reiteró su "compromiso en la búsqueda de la camarada concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, desaparecida en extrañas circunstancias" desde el 16 de junio de 2025.