Pedro Pizarro rechaza sublevación de Kusanovic: "No es la forma, menos en el Senado"

Pedro Pizarro, vicepresidente del Instituto Libertad, lamentó este lunes en El Primer Café la postura adoptada por el senador Alejandro Kusanovic (independiente, pero que en 2021 fue electo en cupo RN) ante la llegada del proyecto de reconstrucción a la Cámara Alta.

El legislador magallánico sorprendió el viernes con duras críticas al Gobierno, atribuyéndole "deslealtad y traición" por no haber considerado sus requerimientos a la hora de designar cargos regionales.

"Voy a votar en contra no más", dijo el sábado a Cooperativa, y en entrevistas sucesivas ha seguido endureciendo sus expresiones.

Hoy mismo señaló a Emol TV: "Pídanme disculpas y denme cosas para Magallanes. Mi voto no va a ser barato, va a costar el doble de lo que negociaron con los demás".

"No comparto para nada las declaraciones del senador Kusanovic. Creo que la discusión tiene que elevarse mucho más y no seguir bajando en el fango", reaccionó Pizarro en El Primer Café.

"Creo que puede ser un arrebato (del parlamentario) o algo así... Ahora, el senador Kusanovic es exRN, así que, como partido, no tenemos mucha vinculación con ese tema", aclaró el exsubsecretario de Previsión Social.

Pese a ello, a Kusanovic "lo conozco y, por eso, lo digo directamente: no comparto sus declaraciones. Esperaría un debate más alto", insistió Pizarro.

"Este tipo de cosas ocurren, pero plantearlo de ese modo (transaccional) creo que no es la forma. Yo esperaría, sobre todo en el Senado, un debate mucho más alto a nivel de ideas, de contraponer posiciones, pero no este tipo de cosas de... 'bueno, si quieren que yo vote lo que sea, tengo que tener cosas (a cambio) para la región en que estoy'... No es la forma, no es la forma de hacer política y menos en el Senado", enfatizó el dirigente RN.