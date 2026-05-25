Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago20.5°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Pedro Pizarro rechaza sublevación de Kusanovic: "No es la forma, menos en el Senado"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El parlamentario oficialista sigue endureciendo su posición ante la megarreforma de Kast: "Mi voto no va a ser barato, costará el doble de lo que negociaron con los demás", advirtió hoy.

"Yo esperaría un debate mucho más alto a nivel de ideas", reaccionó en El Primer Café el vicepresidente del Instituto Libertad.

Pedro Pizarro rechaza sublevación de Kusanovic:
 ATON

"Creo que la discusión tiene que elevarse mucho más y no seguir bajando en el fango", dijo Pizarro al ser consultado por las expresiones de su excorreligionario RN.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Pedro Pizarro, vicepresidente del Instituto Libertad, lamentó este lunes en El Primer Café la postura adoptada por el senador Alejandro Kusanovic (independiente, pero que en 2021 fue electo en cupo RN) ante la llegada del proyecto de reconstrucción a la Cámara Alta.

El legislador magallánico sorprendió el viernes con duras críticas al Gobierno, atribuyéndole "deslealtad y traición" por no haber considerado sus requerimientos a la hora de designar cargos regionales.

"Voy a votar en contra no más", dijo el sábado a Cooperativa, y en entrevistas sucesivas ha seguido endureciendo sus expresiones.

Hoy mismo señaló a Emol TV: "Pídanme disculpas y denme cosas para Magallanes. Mi voto no va a ser barato, va a costar el doble de lo que negociaron con los demás".

"No comparto para nada las declaraciones del senador Kusanovic. Creo que la discusión tiene que elevarse mucho más y no seguir bajando en el fango", reaccionó Pizarro en El Primer Café.

"Creo que puede ser un arrebato (del parlamentario) o algo así... Ahora, el senador Kusanovic es exRN, así que, como partido, no tenemos mucha vinculación con ese tema", aclaró el exsubsecretario de Previsión Social.

Pese a ello, a Kusanovic "lo conozco y, por eso, lo digo directamente: no comparto sus declaraciones. Esperaría un debate más alto", insistió Pizarro.

"Este tipo de cosas ocurren, pero plantearlo de ese modo (transaccional) creo que no es la forma. Yo esperaría, sobre todo en el Senado, un debate mucho más alto a nivel de ideas, de contraponer posiciones, pero no este tipo de cosas de... 'bueno, si quieren que yo vote lo que sea, tengo que tener cosas (a cambio) para la región en que estoy'... No es la forma, no es la forma de hacer política y menos en el Senado", enfatizó el dirigente RN.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada