Como un "marido engañado (por Kast) con los Bianchi", Kusanovic cobra cuentas en la megarreforma

El senador Alejandro Kusanovic (independiente-RN) acusó al Gobierno de "total deslealtad" por negociar con sectores de izquierda en la Región de Magallanes y puso en duda su apoyo a la megarreforma.

La controversia surge en medio del consejo de gabinete que se desarrolla este viernes en Cerro Castillo, donde el Presidente José Antonio Kast busca coordinar prioridades para la "segunda fase" de su Gobierno y asegurar los votos para el proyecto de reconstrucción en la Cámara Alta; y en la antesala de su primera Cuenta Pública del 1 de junio ante el Congreso.

Según denunció Kusanovic, La Moneda privilegió acuerdos con el senador Karim Bianchi y el diputado Carlos Bianchi para definir nombramientos en la Delegación Presidencial de Magallanes, omitiendo la opinión de los parlamentarios oficialistas de la zona.

"El problema que hay de fondo es que a fines de enero o principios de febrero negociaron con un sector político no afín al nuestro, que es más de izquierda, que son los Bianchi en Magallanes. Negociaron a espaldas del diputado (republicano Alejandro Riquelme) y mías, que somos parlamentarios del sector, y sin decirnos nada", fustigó el senador por la Región de Magallanes.

"Lo considero una total deslealtad y, por lo tanto, tiene que haber una disculpa, una explicación y una compensación para Magallanes, que es lo que voy a pedir si quieren conversar conmigo, porque al final nos dejaron a los parlamentarios (oficialistas) como los 'maridos engañados' en la región", metaforizó.

Senador Araya (PPD) se abre a debatir megarreforma

Pese al flanco abierto en el oficialismo, el Gobierno recibió señales de apertura desde el Socialismo Democrático, puesto que el senador Pedro Araya (PPD) se mostró disponible para aprobar la idea de legislar la iniciativa estrella del Ejecutivo.

"Es un tremendo error que la exConcertación, la Nueva Mayoría o el Socialismo Democrático cierre de entrada la puerta a una conversación con el Gobierno por el proyecto de la megarreforma", puntualizó el legislador.

"No podemos caer en la misma actitud que tuvo el Partido Republicano y José Antonio Kast mientras fue presidente Gabriel Boric. Hoy día el país lo que está pidiendo es que exista acuerdo, que exista diálogo entre todas las partes", enfatizó.

Para Araya, cerrarse y "decir que no a una conversación sin conocer qué va a plantear el Gobierno me parece que es absurdo. Por esa razón, estoy sumamente disponible a tener una conversación con el Gobierno previo a la votación de esta megarreforma para ver la forma en cómo voy a votar".