Sala Cuna Universal: CUT manifestó sus reparos a indicaciones del Gobierno, mientras CPC los aplaude

Las indicaciones ingresadas este lunes al proyecto de Sala Cuna Universal por el Gobierno han generado diversas reacciones desde los sectores económicos; y mientras la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestó sus reparos, la Confederación de la Producción y del Comercio valoró los cambios propuestos.

La iniciativa, que se tramita en el Senado, busca reemplazar el actual sistema que obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a financiar el beneficio por un modelo de cobertura universal para madres, padres y quienes tengan el cuidado legal de niños menores de dos años. Una discusión que lleva más de una década en el Congreso.

Los principales cambios del Gobierno de José Antonio Kast al proyecto son crear un fondo de sala cuna financiado con una cotización del 0,35% de cargo del empleador, lo que será compensada con una disminución equivalente de la cotización que hoy se destina al Seguro de Cesantía. De esa forma, el Ejecutivo asegura que no genera nuevos costos laborales a la empresa.

Además, la implementación será gradual y tendrá un aporte fiscal estimado de alrededor de 10.000 millones de pesos.

Ante la propuesta, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, manifestó su preocupación de que "vaya en el parlamento el tema del copago. Hoy día las empresas están obligadas a pagar íntegramente la sala cuna, y va el concepto del copago".

"Lo segundo, que también vamos a ir al Parlamento a poner nuestra opinión, es que creemos que no corresponde que la empresa delegue la responsabilidad de tener la obligatoriedad de tener sala cuna obligatoria en los lugares de trabajo. La idea de que el proyecto no vaya en el ámbito de generar lo que es la mercantilización de la educación inicial", aseveró el representante de los trabajadores.

En paralelo, Susana Jiménez, presidenta de la CPC, valoró el que el proyecto "avance decididamente, eliminando una barrera que por años ha afectado la contratación de mujeres. Es una buena noticia para las trabajadoras, las familias y también para el empleo formal".

Asimismo, agregó que "es positivo que la propuesta no establezca nuevos costos asociados a la contratación de mujeres ni aumente las cargas laborales para los empleadores, porque eso permite avanzar en mayor cobertura sin generar desincentivos para la creación de empleo. También valoramos que se considere una implementación gradual y responsable, y que permita la libre elección entre prestadores públicos y privados".

El Ejecutivo ha defendido la iniciativa como una de sus prioridades en materia laboral y espera que permita aumentar la participación femenina en el mercado del trabajo.